D66: zak geld D66-wethouder Van Gils ’past niet’

Ex-gemeentesecretaris Arjan van Gils. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Touria Meliani wacht vandaag een heftig spoeddebat over de ’ongewenste’ gouden handdruk van 75.000 euro die de gemeente in januari bijschreef op de rekening van ex-gemeentesecretaris Arjan van Gils. Van Gils, die nu D66-wethouder in Rotterdam is, heeft de woede van de Amsterdamse en Rotterdamse raad op zijn hals gehaald nu hij halsstarrig weigert het bedrag terug te betalen. Tot grote ergernis bij zijn eigen partij.