Stank in appartement blijkt overleden buurman te zijn

McCrady, die in Minneapolis woont, had een onderhoudsteam ingeschakeld nadat er donkere vlekken op zijn muur zichtbaar werden. „Ze hadden geen idee wat het zou kunnen zijn. Een van hen veegde wat van de muur af om het te onderzoeken, maar ze konden niet vaststellen wat voor substantie het was.”

Nadat de medewerkers naar het appartement boven hem gingen om te kijken of de bewoner daar er ook last van had, ontdekten ze de oorzaak van de stank. De bovenbuurman bleek overleden te zijn en het waren zijn lichaamssappen die naar beneden, naar het appartement van McCrady, stroomden.

Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er sprake is van een natuurlijke dood. „Alles wat ik weet is dat de man in zijn slaap is overleden”, zo laat AJ zelf weten op Twitter. „Zijn lichaam was aan het ontbinden en op de een of andere manier stroomde er dus van alles ons appartement binnen.”