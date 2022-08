LIVE | Taakstraf voor relschoppers bij boerenprotest Zwolle: verdachten gooiden flessen naar politie

Verslaggever Marcel Vink is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel.

Vrijdag staan in Zwolle in totaal vijf mannen terecht die bij de confrontatie met de politie bij het distributiecentrum betrokken zouden zijn geweest. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten met bierflessen naar de ME gegooid, toen deze de groep van circa twee- tot driehonderd demonstranten probeerde te verdrijven. De 20-jarige Zwollenaar stak daarnaast een lont aan en gooide die brandend naar de politie.

De mannen, beiden afkomstig uit Zwolle, hebben bekend. Alle twee zeiden ze dat ze bij de blokkade waren gaan kijken als blijk van medeleven met de boeren, om hen „een hart onder de riem te steken.” Ze zijn zelf geen boer.

Het OM eiste een celstraf van vier maanden tegen de verdachten, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De politierechter vindt het te ver gaan om de mannen naar de gevangenis te sturen. Wel hield hij hen voor dat zij in hun solidariteit met de boeren „een grens” zijn overgegaan. Met het door hen gepleegde geweld hebben zij de boerenbeweging geen goed gedaan, aldus de rechter. En geweld tegen de politie is helemaal uit den boze, aldus de rechter. „Zij zetten zich in voor onze samenleving. Politiemensen hoor je niet te bekogelen.”

Voor het overtreden van de op de bewuste avond uitgevaardigde noodverordening legde de politierechter conform de eis van het OM een boete van 410 euro op.

