Taakstraf voor relschoppers bij boerenprotest Zwolle: ’Had niet mogen gebeuren’

Ze wisten niet echt wat ze daar deden, kwamen vooral kijken wat er aan de hand was. Dat weerhield ze er niet van om op een gegeven moment met bierflesjes te gaan gooien. Hoe kan dat, wilde de politierechter weten? ,,Ik liet me meeslepen”, zei de 20-jarige Ian van der K. uit Zwolle. Ze wisten het eigenlijk zelf ook niet hoe het nou kon dat ze zich zo misdroegen. ,,Ik heb er spijt van, het had niet mogen gebeuren”, antwoordde de 37-jarige Martijn K., ook uit Zwolle.

Gerrit H. uit Kampen was iemand die wel echt een binding heeft met het stikstofprobleem, de reden dat het protest werd gehouden. ,,Ik heb meerdere familieleden met een boerenbedrijf, en ben zelf in mijn werk ook afhankelijk van de agrarische sector”, vertelde hij. Zijn advocaat voegde toe: ,,Hij heeft vroeger al voor dieren gezorgd. Er zijn boeren die verder willen gaan met hun bedrijf, en dan die spanningen…” Daar ging het mis.

‘Klap in gezicht van een romeo’

In zijn geval, zo liet hij weten, zelfs helemaal. De 23-jarige H. was schuldbewust, gaf toe flesjes te hebben gegooid, maar beklaagde zich er ook over hoe hij was behandeld nadat hij was gearresteerd. Zijn advocaat sprak er schande van. ,,Wat mij echt trof, is dat hij geboeid al binnen in een busje zat nadat hij was opgepakt, en dat er toen een ‘romeo’ (ME’er die zich mengt tussen betogers bij protestacties en kan ingrijpen) was die de deur weer opende, hem een klap in zijn gezicht gaf, en toen de deur opnieuw sloot. Terwijl hij netjes meewerkte. Ik wil het toch benoemen hier.”

H. kreeg net als de meeste verdachten, nadat de meesten een eis van vier maanden celstraf waarvan de helft verantwoordelijk kregen te horen, een taakstraf van 120 uur opgelegd, plus een boete van ruim 400 euro. Bij een verdachte werd een deel van de taakstraf voorwaardelijk opgelegd, vanwege persoonlijke problemen. De laatste verdachte, de 28-jarige Aart B. uit Doornspijk, werd vrijgesproken

