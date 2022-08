Taakstraf voor relschoppers bij boerenprotest Zwolle: verdachten gooiden flessen naar politie

De confrontatie volgde op het uitvaardigen van een noodverordening door de burgemeester van Zwolle. De ME had de twee- tot driehonderd bij het distributiecentrum aanwezige personen gemaand te vertrekken. Dat deden ze niet. In plaats daarvan werd er geweld gepleegd, onder meer door met bierflesjes naar de politie te gooien. Een shovel van de politie werd vernield.

Drie verdachten verklaarden naar de blokkade te zijn gegaan om de boeren te steunen. Geen van de mannen staat bekend als notoir relschopper. Volgens de terechtstaande boer kwamen de rellen „niet bij de boeren vandaan”, maar waren andere aanwezigen er de oorzaak van.

Het OM eiste een celstraf van vier maanden tegen drie van de vijf verdachten, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Justitie vindt het belangrijk dat „een duidelijk signaal” wordt afgegeven, ook omdat de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet steeds harder worden. „Demonstreren is een belangrijk grondrecht, maar als je over de schreef gaat kun je stevige reactie verwachten”, aldus de officier van justitie. „Geweld tegen de politie tolereren we niet.”

’Politiemensen hoor je niet te bekogelen’

Tegen één verdachte eiste de officier een taakstraf, waarbij hij rekening hield met diens persoonlijkheidsproblematiek. Ook de rechter deed dat: hij legde de man een taakstraf van 120 uur op, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De politierechter vond het te ver gaan om de verdachten tegen wie een celstraf was geëist naar de gevangenis te sturen. Wel hield hij hun voor dat zij in hun solidariteit met de boeren „een grens” zijn overgegaan. Met het door hen gepleegde geweld hebben zij de boerenbeweging geen goed gedaan, aldus de rechter. En geweld tegen de politie is helemaal uit den boze, aldus de rechter. „Zij zetten zich in voor onze samenleving. Politiemensen hoor je niet te bekogelen.”

Voor het overtreden van de op de bewuste avond uitgevaardigde noodverordening legde de politierechter conform de eis van het OM een boete van 410 euro op. De aangeklaagde boer werd ook hiervan vrijgesproken.