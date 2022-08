Vijf man berecht na geweld tegen politie bij boerenprotest Zwolle

Het Openbaar Ministerie heeft het vijftal aangeklaagd voor openlijke geweldpleging. De verdachten, in leeftijd variërend van 20 tot 37 jaar, zijn afkomstig uit Zwolle, Kampen en Doornspijk.

Zo’n twintig distributiecentra van supermarkten werden op de bewuste dag door boeren geblokkeerd. Bij het Zwolse distributiecentrum van Albert Heijn greep de ME in nadat de noodverordening was ingesteld, om de demonstranten weg te krijgen. Actievoerders gooiden daarop flessen naar agenten. Een shovel van de politie werd vernield.

Bekijk ook: 100 uur werkstraf geëist voor afvaldumping tijdens boerenprotest

Boeren protesteren al tijden tegen de stikstofplannen van het kabinet. De afgelopen weken is meerdere keren op diverse snelwegen afval gedumpt of zijn hooibalen in brand gestoken. Meerdere personen zijn de afgelopen tijd opgepakt. De politierechter in Arnhem veroordeelde donderdag een 42-jarige varkenshouder voor het dumpen van afval op een afrit van de A18 bij Varsseveld, tijdens een boerenprotest op 28 juli. De man kreeg een werkstraf van 72 uur en een week voorwaardelijke gevangenisstraf.