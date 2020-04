’Testen helpen voorlopig niet’

Chinese studenten aan de Hoge School in Wuhan worden getest voordat ze weer tot de campus worden toegelaten. De vraag wereldwijd naar testmateriaal is zo groot dat het nog maanden gaat duren voordat al het ’essentieel’ personeel getest kan worden. Ⓒ foto REUTERS

NEW YORK - Het wordt hoog tijd dat we de - ongemakkelijke - waarheid onder ogen zien: testen zijn niet het gedroomde panacee dat ons redt in de strijd tegen het gevreesde coronavirus. Dat standpunt verkondigde deze week de Amerikaanse viroloog Michael Osterholm en publicist Mark Olshaker in een opiniestuk in de New York Times.