Kerngezonde negenling viert eerste verjaardag: ’Ze hebben allemaal een eigen persoonlijkheid’

De zwangerschap van de 26-jarige Halima Cisse was vorig jaar wereldnieuws. Op 5 mei beviel de vrouw van negen baby’s, maar dat was ook voor de moeder een grote verrassing. Cisse dacht dat ze zeven baby’s zou krijgen, maar tijdens de bevalling via een keizersnede bleken het er negen: vijf meisjes en vier jongens.

Omdat Cisse speciale zorg nodig had, werd ze overgevlogen naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Marokko. Ze verblijft daar nog steeds met haar negen spruiten. De moeder maakt het goed.

Klein verjaardagsfeestje

„Het is niet gemakkelijk, maar het is geweldig”, vertelt de trotse vader Abdelkader Arby, een officier in het Malinese leger. „Als je naar alle baby’s kijkt, dan voelen we ons echt opgelucht. Dan vergeten we alles, ook de vermoeidheid.” Hij is na zes maanden weer terug in Marokko, samen met hun oudste dochter. „Ik ben zo blij om weer samen met mijn hele familie te zijn”, zegt hij opgelucht.

De familie viert samen met de verpleegsters van de kliniek een klein verjaardagsfeestje. „We zullen dit geweldige moment altijd blijven herinneren”, aldus Arby.

’Ze zijn allemaal heel anders’

Het krijgen van een negenling is uiterst zeldzaam. Vaak gaat het krijgen van zoveel kinderen tegelijk gepaard met medische complicaties, waardoor sommige baby’s niet de volledige zwangerschap overleven. Tot zover bekend heeft nog nooit een negeling het overleefd. Maar de negen baby’s van Cisse zijn gelukkig wel kerngezond. De vrouw staat zelfs in de Guinness Book of World Records met haar negenling.

De moeder woont met de kinderen in een speciale flat van de kliniek, waar de kinderen ook zijn geboren. „Er zijn hier verpleegsters die mijn vrouw helpen om voor de kinderen te zorgen”, vertelt Arby. De kliniek heeft ook een menu voor de kinderen gemaakt waarop staat wat ze elke dag moeten eten.

De jongens heten: Mohammed VI, Oumar, Elhadji, Bah, en de meisjes: Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama en Oumou. „Ze hebben allemaal een eigen persoonlijkheid”, zegt de vader. „Sommigen zijn stil, anderen maken meer lawaai en huilen veel. Sommigen willen de hele tijd opgepakt worden, anderen weer niet. Ja, ze zijn allemaal heel anders, wat heel normaal is.”

De kinderen zijn nog niet in Mali geweest, maar zijn erg populair in het land. „Iedereen wil heel graag de baby’s met eigen ogen zien”, zegt de vader. De vader is dankbaar voor de hulp die ze krijgen van de Malinese regering. „De Malinese staat heeft alles in het werk gesteld voor de zorg en behandeling van de negen baby’s en hun moeder. Het is allemaal niet gemakkelijk, maar het is mooi en iets dat troost biedt”, aldus Arby.