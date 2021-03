Utrechter reed 256 km/u bij crash die 20-jarige vrouw het leven kostte

Volgens het Openbaar Ministerie reed de verdachte met een Audi RS6 vanuit Vianen richting Utrecht toen hij door een klapband de controle over het voertuig verloor. De klapband in combinatie met de verschrikkelijk hoge snelheid bleken een dodelijke combinatie. Marco van D. kwam via de vangrails op de rechterrijstrook terecht en ramde daar de Peugeot 108 van het 20-jarige slachtoffer.

Utrechter Marco van D. stapte na het ongeluk bij bekenden in een andere auto en sloeg op de vlucht. Hij werd nog dezelfde nacht aangehouden door de politie. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem wegens dood door schuld, het veroorzaken van gevaar op de weg en het verlaten van de plaats van het ongeval.