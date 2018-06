Skiën in de zomer

1. Zomerskiën in Nieuw-Zeeland

Seizoen: juni tot september, beste van mid-juli tot augustus

De zuidelijke én noordelijke eilanden van Nieuw-Zeeland zijn in de zomermaanden prima skigebieden en staan rond die tijd bovendien bekend om zijn uitgestorven pistes en even rustige resorts. Ideaal dus voor beginnende wintersporters en nog beter voor de skiërs die liever een bergafdaling in alle rust maken. Wanaka Lake, op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland, is hét skidorp en kent een aantal indrukwekkende afdalingen en minstens zo mooie hotels.

—-

2. Sneeuw en spanning in Argentinië

Seizoen: juni tot september, beste tussen juli en augustus

De Argentijnen kennen een relaxte houding ten opzichte van wintersporten. In Argentinië gaat skiën gepaard met het beste gegrilde vlees dat je zult vinden, betaalbare binnenlandse wijnen en dansen tot de zon ondergaat. Het land staat bekend om veel dingen, maar ook om zijn imposante Andean gebergte en de acht skicentrums die daar omheen liggen. Gevorderde skiërs doen er goed aan om to Las Leñas te temmen: deze berg kent een verticale val van 1229 meter.

—-

3. Toegankelijk skiën in Chili

Seizoen: juni tot september, beste tussen juli en augustus

Een aantal van de beste skigebieden van het continent, met lichte poedersneeuw en toegang via helikopter, liggen nabij Santiago. Hierdoor is het mogelijk om een 'gewone' vakantie te gemakkelijk te combineren met een skitrip. Portillo is het oudste skigebied van Zuid Amerika en de resorts daar bieden all-inclusive luxe voor een betaalbare prijs tijdens de zomermaanden.

—-

4. Afgelegen afdalen op Antarctica

Seizoen: maart tot eind juni

In Alaska en de noordelijke regionen van Noorwegen en IJsland heeft de lente het moeilijk. Tot ver in de zomermaanden ligt er een dikke laag sneeuw, wat het ideale gebieden maakt om op te snowboarden. Combineer dat met de mogelijkheid om te weken in een vulkanische warmwaterbron je hebt een energieke én een ontspannende zomervakantie in één. Antarctica en Alaska kennen beide veel afdalingen die alleen per helikopter te benaderen zijn. Ook al klinkt dit gevaarlijk, niks is zo spannend als uit een laagvliegende helikopter springen met een snowboard onder je laarzen!