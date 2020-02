Rode Kruis mag naar Noord-Korea om coronavirus

„We weten dat er een dringende behoefte is aan beschermende kleding en testkits”, aldus de regionale directeur van het Rode Kruis Azië Xavier Castellanos. „Dit zijn spullen die essentieel zijn om ons goed voor te kunnen bereiden op een uitbraak in dat land.”

Medewerkers van het Rode Kruis gaan samenwerken met lokale gezondheidsdiensten bij het controleren van mensen. Het is nog niet bekend of er besmettingen in het gesloten Noord-Korea zijn.

30.000 euro ingezameld

Nederlanders hebben tot nu toe 31.305 euro gestort op giro 7244 dat het Rode Kruis heeft opengesteld om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gironummer werd vorige week maandag in gebruik genomen.

„Er is 30 miljoen euro nodig voor hulpverlening in de getroffen landen, maar ook voor voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen”, aldus de hulporganisatie. „Voorlichting is belangrijk om te zorgen dat het virus zich minder snel verspreidt, mensen moeten goed weten hoe zij zich kunnen beschermen.”

Het virus verspreidde zich vanaf eind vorig jaar snel over China en is inmiddels in meer dan twintig andere landen opgedoken. Wereldwijd zijn er officieel ruim 2600 mensen aan overleden, het merendeel in China.

