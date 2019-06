Poetin noemt Merkels migratiebeleid ’fout’

Het Russische staatshoofd noemde in gesprek met de Financial Times de militaire activiteiten van zijn land in Syrië succesvol. Door de burgeroorlog, en mede door de rol van Rusland daarin, is een gigantische vluchtelingenstroom op gang gekomen.

Ontmoeting met Trump in Osaka

De presidenten van Rusland en Amerika hebben elkaar vrijdag ontmoet tijdens de G20-top in het Japanse Osaka. Op beelden van internationale media was te zien hoe Vladimir Poetin en Donald Trump elkaar de hand schudden onder toeziend oog van hun beider delegaties.

Ⓒ REUTERS

Trump heeft onder anderen zijn dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner meegenomen naar Japan. Op een vraag van een journalist wees Trump op de Russen en vroeg hen of ze zich alsjeblieft niet met de Amerikaanse verkiezingen wilden bemoeien, waarop beide presidenten glimlachten.

’Getalenteerd mens’

Poetin roemde het migratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump, die hij een getalenteerd mens noemt. Hij kan dan wel niet beoordelen of een muur op de grens met Mexico goed is, maar het is volgens Poetin in ieder geval slecht als niemand iets doet aan „massa-immigratie.”