Verdachten ontvoering Spanbroek blijven vastzitten

Het slachtoffer werd drie dagen later ongedeerd teruggevonden in Beverwijk. Volgens de politie waren er geen uiterlijke kenmerken van mishandeling, maar maakte de buitenlandse man – zijn nationaliteit wil justitie niet bekendmaken – een verwarde indruk.

Het is onduidelijk hoe het slachtoffer zich aan de greep van zijn belagers heeft weten te onttrekken. De twee verdachten blijven in beperking, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld. Justitie doet in verband met het onderzoek geen mededelingen over de motieven van de vermeende ontvoerders, die mogelijk in verband staan met drugscriminaliteit.