Twee aanhoudingen voor explosie in Rotterdam

ROTTERDAM - De politie heeft een 45-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie in hun woonplaats. De ontploffing gebeurde zaterdag rond 17.30 uur in een woning aan de Hanespoordoorn en had gebroken ruiten en een ontzette muur tot gevolg.

