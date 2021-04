Limburgse vrouw (83) aangevallen door rottweiler, bot en pezen blootgelegd

De hond sprong op Koningsdag onverwacht over een schutting en verraste de vrouw totaal. Ze werd gebeten in armen en benen. Haar enkel is er het beroerdst aan toe. De tanden van de rottweiler legden op die plek pezen en bot bloot.

Black-out

„De wond is gedicht”, vertelt de zoon van het slachtoffer. „Maar mijn moeder ligt nog altijd in het ziekenhuis en wacht daar op een volgende operatie. Het is de vraag of ze ooit nog fatsoenlijk kan lopen. En dat terwijl ze nog heel vitaal was en op zichzelf woonde. Dit kan grote gevolgen hebben voor haar.”

De vrouw zelf kan zich het incident zelf niet meer voor de geest halen. „Een totale black-out”, volgens haar zoon. „Gelukkig was de ambulance snel ter plekke om haar te verdoven. Nog altijd beseft ze niet wat er gebeurd is. Nuchter als ze is, heeft ze het over het goede eten dat ze in het ziekenhuis geserveerd krijgt.”

Vrees

Volgens de familie van het slachtoffer is de betreffende rottweiler levensgevaarlijk. Andere buurtbewoners onderschrijven dat. De hele omgeving zou de hond, die naar verluidt niet onder controle te krijgen is, vrezen. „Er is ook al vaker melding van gemaakt, maar er werd nooit ingegrepen. Nu is het te laat.”

De politie laat weten dat de rottweiler in beslag is genomen en aan een gedragsonderzoek wordt onderworpen. De dierenpolitie handelt de zaak verder af. De familie van het slachtoffer zegt juridische stappen te gaan ondernemen.