Mooie zomer verwacht: ’Kans op hitterecords’

Binnenland

April was ’historisch’ koud, vrij zonnig en met volop sneeuw

April 2021 gaat om meerdere redenen de geschiedenisboeken in. Met een gemiddelde temperatuur van 6,7 graden was de maand liefst 3,2 graden kouder dan normaal, meldt Weer.nl. Ook lag er ook veel meer dagen sneeuw dan gebruikelijk is in april.