Heibel bij 50Plus naar kookpunt, Sazias eist excuses

„Dales speelt mensen uit elkaar, praat achter de rug van mensen om. Terwijl hij als voorzitter juist een verbinder dient te zijn.”

Het valt de politica zwaar dat er alweer bonje is in de partij, te meer omdat de seniorenpartij in de peiling juist lekker ging. Ik vind het vreselijk wat er nu gebeurt. Dat gezeik weer”, aldus Kamerlid Sazias.

Nieuwe kandidatenlijst

De rumoer gaat om de nieuwe kandidatenlijst van 50Plus en het maken van een verkiezingsprogramma. Nu de verkiezingen naderen moet daaraan worden gewerkt in verschillende commissies. Het zorgt voor een onderlinge macht- en concurrentiestrijd. Vanwege corona kan de partij niet lijfelijk bijeenkomen. Afgesproken werd daarom om de stemmingen over commissiesamenstellingen dan maar elektronisch te doen. „Maar er zijn geluiden in de partij dat dit niet zuiver gebeurt”, legt Sazias uit. Er werd zelfs gedreigd aangifte te doen. Gegadigden vechten elkaar daarom al enkele weken de tent uit. Nu de Tweede Kamerfractie zich ermee bemoeit, dreigt een schisma in de ouderenpartij.

Uit interne correspondentie in handen van De Telegraaf blijkt dat een verzoeningspoging tijdens het Paasweekend compleet uit de hand is gelopen. Op tweede Paasdag zouden partijvoorzitter Geert Dales, oprichter Jan Nagel en senator Martin van Rooijen op verzoek van partijleider Henk Krol bijeenkomen. Doel van de spoedberaad: de plooien gladstrijken nadat er heibel was ontstaan over de kandidatuur van Dales voor lidmaatschap van de Tweede Kamer.

Dales wil zelf wel op de kandidatenlijst, verschillende partijkopstukken en vooral provinciale leden zijn daar op tegen. Het crisisberaad moest de gemoederen bedaren. Maar Sazias ontplofte bij het zien van een persbericht van haar eigen partij van zondagavond waarin stond dat Geert Dales volgens Jan Nagel en Martin van Rooijen op de kandidatenlijst mocht komen te staan. „Daar klopt helemaal niks van”, zegt Sazias. „Daar zijn ze juist op tegen.”

’Gelazer’

Een aanwezige bij het crisisoverleg heeft een hele andere lezing. De kandidaatstelling van Dales zou volop zijn gesteund door Nagel en Van Rooijen, als hij maar zou aanvaarden dat hij als partijvoorzitter geen enkele bemoeienis zou hebben met de procedure. Dat zou Nagel zelf in de tuin hebben afgesproken met Van Rooijen en partijleider Krol.

Alleen een persverklaring leek herstelde verhoudingen in de partijtop nog in de weg te staan. Daar ging het mis, weet een betrokkene. Nagel zou hebben laten weten dat noemen van uitgesproken steun voor de kandidaatstelling van Dales ’alleen maar gelazer op zou leveren’ bij de achterban. Terwijl hij, Krol en Van Rooijen daar dezelfde dag nog mee zouden hebben ingestemd.

Toch belandt de zin over uitgesproken steun ’per ongeluk’ in het persbericht, waarna Nagel daar richting diverse media afstand van neemt. Ook Tweede Kamerlid Van Brenk valt over de passage, ze gelooft bovendien niet dat die per ongeluk in het bericht is gekomen. Sazias en haar groepje zijn teleurgesteld in Dales. Ze vinden dat hij als partijvoorzitter een verzoener zou moeten zijn. Het tegenovergestelde zien ze juist bij hun partijgenoot. „Er klonk al langer kritiek op zijn bestuursstijl. Die heb ik nu ook gezien. Hij speelt mensen uit elkaar”, aldus Sazias.

Excuses

Met partijleider Henk Krol heeft ze nog niet over de kwestie gesproken. „Hij is onvindbaar.”

De boel valt volgens het boze Kamerlid alleen nog te lijmen als Dales zijn excuses aanbiedt, aan de Kamerleden, maar ook aan de provinciebestuurders waarmee hij bonje heeft. Ze heeft er een hard hoofd in dat hij dat ook gaat doen. „Hij heeft er niet de aard voor om zijn excuses aan te bieden”, denkt ze.

De grote vraag is of de onderlinge verhoudingen kunnen worden hersteld. Zeker nu in de Tweede Kamerfractie verschillend wordt gedacht over de kandidatuur van Dales. En zo is het weer foute boel bij 50Plus. Na een van de vorige relletjes wil uitgerekend dales afrekenen met die partijcultuur. Toen, in november 2018, zei hij: „Daar zitten we dan. Weer druk met onszelf. En wat zijn we dit allemaal zat!”