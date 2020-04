Oprichter 50Plus: Krol nam vergadering stiekem op

Steen des aanstoots is de nieuwe kandidatenlijst van 50Plus, die een taaie concurrentiestrijd heeft losgemaakt. Uit interne correspondentie in handen van De Telegraaf blijkt dat een verzoeningspoging tijdens het Paasweekend compleet uit de hand is gelopen. Op tweede Paasdag kwamen partijvoorzitter Geert Dales, oprichter Jan Nagel en senator Martin van Rooijen op verzoek van partijleider Henk Krol bijeen in Nagels huis in Hilversum. Doel van de spoedberaad: de plooien gladstrijken na de heibel over de kandidatuur van Dales voor de Tweede Kamer.

Dales wil dolgraag op de kandidatenlijst, meerdere partijkopstukken en vooral provinciale leden zijn daar op tegen. Het crisisberaad moest de gemoederen bedaren. Nu is Nagel laaiend over wat Krol tijdens en na die vergadering heeft geflikt. „Hij heeft een acht uur durende vergadering stiekem opgenomen. Dan kan hij later altijd een fragment dat hem goed uitkomt publiceren. Nou, ik zal binnenkort míjn versie van wat er is gebeurd openbaar maken. Ik heb namelijk een ijzersterk geheugen. Mijn dokter zegt dat ik nooit dement word.”

’Per ongeluk’

Na het crisisberaad verschijnt prompt een persbericht waarin Nagel en Van Rooijen steun uitspreken voor de kandidatuur van Dales voor de Tweede Kamer. Alleen: Nagel en Van Rooijen zijn daar juist op tegen.

Toch belandt de zin over uitgesproken steun ’per ongeluk’ in het persbericht, waarna Nagel er afstand van neemt. Volgens de oprichter en voormalig partijvoorzitter is de fout zeker niet toevallig gemaakt. „Die verklaring die zogenaamd namens ons was uitgestuurd, daarvan hebben Martin van Rooijen en ik gezegd dat ie zo niet kon. Toen is er dus zogenaamd per ongeluk een voorlaatste versie verstuurd. Nu zegt Henk (Krol, red.) dat het een foutje van een medewerker was. Net als vroeger - toen was het ook altijd de schuld van zijn medewerkers dat de facturen niet werden betaald.”

Nagel verwijst daarbij naar het faillissement van de Gay Krant, waarbij Krol als hoofdredacteur ook verwees naar medewerkers die belastingaanslagen zouden hebben ’weggemoffeld’.

Tweede Kamerleden Corrie van Brenk en Léonie Sazias geloven evenmin dat de passage over steun voor Dales per ongeluk in het persbericht is gekomen. Sazias en Van Brenk zijn teleurgesteld in Dales. Ze vinden dat hij als partijvoorzitter een verzoener zou moeten zijn. Maar hun partijgenoot belichaamt het tegenovergestelde. Sazias: „Hij speelt mensen uit elkaar.”

Excuses

De boel valt volgens het boze Kamerlid alleen nog te lijmen als Dales zijn excuses aanbiedt, aan de Kamerleden, maar ook aan de provinciebestuurders waarmee hij bonje heeft. Ze heeft er een hard hoofd in dat hij dat ook gaat doen. „Hij heeft er niet de aard voor om zijn excuses aan te bieden.”

De grote vraag is of de onderlinge verhoudingen kunnen worden hersteld. Zeker nu in de Tweede Kamerfractie verschillend wordt gedacht over de kandidatuur van Dales. Krol wil zijn achterban vragen of hij, de omstreden partijvoorzitter Dales en andere hoofdrolspelers in de nieuwe, hoogopgelopen ruzie in de partij wel kunnen aanblijven. Gezien de crisis in de partij moet het snel tot een ledenraadpleging komen, vindt Krol, die zijn lot lijkt te verbinden aan dat van Dales.

’Naar de kloten’

Tijdens de fractievergadering van dinsdagmiddag hebben de Tweede Kamerleden van 50Plus er nog een nachtje over te slapen. Woensdag praten ze verder. Volgens Van Brenk moet Dales in elk geval weg. „Dit is gewoon heel vervelend. Zeker als je van 10 tot 3 zit te debatteren en onderwijl gaat de partij naar de kloten.”

Daarmee houdt de heibel voorlopig aan. Zoals Dales zelf eens zei toen hij in november 2018 voor eens en altijd een eind probeerde te maken aan alle ruzies in 50Plus: „Daar zitten we dan. Weer druk met onszelf. En wat zijn we dit allemaal zat!”