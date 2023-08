Trump vs Pence: jaren geleden een dreamteam, nu is het oorlog

Washington - Een paar jaar geleden waren ze het dreamteam van de Republikeinen, maar inmiddels is het oorlog tussen de Amerikaanse oud-president Donald Trump en zijn vroegere running mate Mike Pence. Het duo bestrijdt elkaar niet alleen in de race om de Republikeinse nominatie voor het presidentschap; Pence lijkt ook kroongetuige te worden in de zwaarste strafzaak tegen zijn vroegere baas.

