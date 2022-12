Premium Het beste van De Telegraaf

Terugkeer naar schrikbewind Na lijfstraffen nu ook publieke executies door Taliban

Een gewapend Taliban-lid bewaakt de straat vlak na een schietpartij en explosie in hoofdstad Kaboel. Ⓒ ANP / EPA

Kaboel - De publieke executie in het zuidwesten van Afghanistan begin deze week, was de eerste ’officiële’, door de Taliban erkende terechtstelling sinds de extremistische groepering vorig jaar zomer de macht overnam. Afgelopen maand lieten de Taliban al voor het eerst weer publieke lijfstraffen uitvoeren. Het lijkt een voorbode van een terugkeer naar het bikkelharde bewind van de Taliban in de jaren negentig, waarin deze praktijken aan de orde van de dag waren.