Overvaller doodleuk genegeerd in salon VS, vertrekt zonder buit

Door Onze redactie

Iedereen blijft rustig zitten, terwijl de man geld eist. Ⓒ twitter

ATLANTA - Een niet al te overtuigende overvaller afgelopen week in een nagelsalon in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. Hij eiste geld van de aanwezigen, maar werd doodleuk genegeerd.