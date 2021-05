Ex-vicepresident Limburgse Bandidos: 'Het was een rommeltje'

Marco H. hoorde het Openbaar Ministerie donderdag een gevangenisstraf van vijf jaar en zeven maanden eisen. Eenzelfde eis formuleerde het OM eerder al tegen een medeverdachte in deze zaak, de 57-jarige Karel V. uit Valkenswaard, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan een poging een lid van een concurrerende motorclub van het leven te beroven. Het tweetal hoorde daarmee de zwaarste straffen eisen in de Bandidoszaak.

Tegen H.’s echtgenote Martha S. (53) eiste het OM donderdag een voorwaardelijke straf van zes maanden en een werkstraf van 120 uur wegens witwassen. Het echtpaar zou ook ruim 165.000 aan zwart geld moeten terugbetalen.

Zeventien zittingen

In zeventien zittingen buigt de rechtbank in Maastricht zich sinds enkele weken over de omvangrijke zaak rond de Limburgse Bandidos. De 25 verdachten, van wie de meesten lid waren van de motorclub, worden wisselend verdacht van onder meer deelname aan een criminele organisatie, openlijke geweldpleging, witwassen, drugshandel en afpersing. Tegen de meeste verdachten heeft het OM zijn strafeisen al geformuleerd, variërend van drie maanden cel tot vijf jaar en zeven maanden. Het OM paste een strafvermindering van gemiddeld 20 procent toe omdat de zaak al zes jaar duurt.

Donderdag was de op een na laatste zittingsdag van de rechtbank, voordat het op 9 juli tot een uitspraak komt. De rechtbank probeerde vooral te achterhalen waar de kloof vandaan kwam tussen inkomsten en uitgaven van het echtpaar H. en S., dat lange tijd in Colombia woonde en daar een bedrijf in Chinese bonen en fruit had. Maar volgens het OM verdiende H. fors aan drugshandel. Tijdens de laatste zittingsdag op vrijdag houdt advocate Gitte Stevens van het echtpaar haar pleidooi.

H. zit momenteel in voorarrest in het Belgische Hasselt voor een andere drugszaak. Samen met zijn vrouw heeft hij inmiddels een bedrijf in Spanje, waar hij lid is van de (Spaanse) Bandidos.