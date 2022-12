Verwacht weer tijdens jaarwisseling gunstig voor luchtkwaliteit

Dit jaar wordt er naast wind ook regen verwacht. „Als het mistig is of als er laaghangende bewolking is met veel vuurwerk hebben we veel meer last van de slechte luchtkwaliteit dan als het regent”, legt een woordvoerder van het RIVM uit. „Met regen zou fijnstof voor een groot deel direct naar het riool spoelen.” Ondanks de wind en nattigheid denkt het RIVM dat in grote steden de luchtkwaliteit zeker zeer slecht zal zijn na de jaarwisseling. In die gevallen is er gemiddeld meer dan 200 microgram fijnstof per kubieke meter in de lucht.

Afgelopen twee jaar, toen er een vuurwerkverbod gold, werd er aanzienlijk minder fijnstof in de lucht aangetroffen dan tijdens andere jaarwisselingen zonder verbod. Dat valt op te maken uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) en het RIVM. Er stond bij de jaarwisseling van 2020 naar 2021 niet veel wind en toch was er veel minder fijnstof in de lucht dan in jaren met dezelfde windsnelheden. Maar ook dat jaar was de luchtkwaliteit zeer slecht na middernacht. Begin 2022 stond er meer wind en bleef het gemiddelde onder de 200 microgram fijnstof per kubieke meter.

De luchtkwaliteit is berekend voor het eerste uur na de jaarwisseling. Ook dit jaar zal het RIVM de hoeveelheid fijnstof in de lucht weer meten. De aantallen verschillen aanzienlijk van jaar tot jaar. Over het algemeen geldt: hoe meer wind, hoe minder fijnstof er gemeten wordt.

Het vuurwerkverbod gold de afgelopen twee jaar als maatregel om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ondanks het verbod is tijdens beide jaarwisselingen vuurwerk afgestoken.

Een slechte luchtkwaliteit is vooral vervelend voor mensen met bijvoorbeeld astma, COPD of hart- en vaatziekten. Om klachten te voorkomen, kunnen zij de eerste uren na middernacht beter binnenblijven en zich niet overmatig inspannen, aldus het RIVM. Ze kunnen soms ook om medicatie vragen bij hun huisarts.