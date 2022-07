Russische passagiers na helikoptercrash ’opgegeten door wilde beren’

16 juli sloeg het noodlot voor het drietal boven Kamtsjatka toe. De helikopter verloor volgens Euro Weekly News door slecht weer de communicatie en stortte neer. Het wrak werd pas de volgende dag ontdekt op het schiereiland in het Russische Verre Oosten, niet ver van de Oezon-vulkaan. Nog eens drie uur later werden pas elders de lichamen van de slachtoffers gevonden. Of ze de klap hebben overleefd is niet duidelijk, maar ze vielen daarna ook nog ten prooi aan wilde dieren.

De autoriteiten gaan er vanuit dat de slachtoffers door bruine beren van de helikopter zijn weggesleept, verscheurd en deels opgegeten. Er loopt nog een onderzoek naar de crash. Het gaat om een oud-sporter en twee Russische zakenlui. In het natuurgebied dat de drie aan het verkennen waren, leven zeker tienduizend wilde beren.