Populaire Spaanse stranden tijdelijk op slot

Om de sociale afstand te kunnen garanderen gingen onder meer de stranden in en rond Malaga gisteren tijdelijk dicht. In het totaal gaat het om ongeveer 55 stranden in het Zuid-Spaanse Andalusië, zo blijkt uit cijfers, waarover de Spaanse krant Diario Sur in Malaga schrijft.

De zonaanbidders op de stranden van Cadiz werden zondag tegengehouden. Even na 13.30 uur werden meerdere stranden, verschillende kleine baaien in het nabijgelegen Conil de la Frontera, dichtgegooid.

De plaatselijk gemeenten communiceerden de sluitingsinformatie via een app en op gemeentelijke websites. De sluiting van een strand rond de klok van 15.00 uur kwam op het moment dat het net vloed was, waardoor er een minimaal aantal vierkante meters zand te verdelen viel.

Volgens lokale autoriteiten werden het Bolonia-strand in de buurt van Tarifa en het nabijgelegen kitesurfersparadijs Valdequeros, de afgelopen twee weekenden al getroffen door sluitingen. Afgelopen weekend konden deze stranden juist aan de problemen van grote drukte ontsnappen, vermoedelijk omdat strandgangers hun vertier elders zochten.

Verwacht wordt dat de problemen rond overvolle stranden in juli nog zullen verergeren als er zowel meer buitenlandse toeristen als Spanjaarden hun jaarlijkse zomervakantie aan de Costa komen vieren. De Zuid-Spaanse stranden zijn normaal gesproken het drukst tussen half juli en half augustus.

Geen boekingssysteem

Aan de Costa del Sol is niet gekozen voor een boekingssysteem voor het strand zoals in de badplaats Benidorm wel het geval is. De twee belangrijkste stranden van Benidorm zijn verdeeld in stukken van vier vierkante meter die strandgangers kunnen reserveren via een app.

Spanje laat weer toeristen toe uit twaalf Europese landen. In twee noordelijk gelegen regio’s van Spanje zijn de lockdown-maatregelen opnieuw aangescherpt na een nieuwe coronapiek.

De regionale regering van Galicië heeft gisteren beperkingen opgelegd aan ongeveer 70.000 mensen, wat betekent dat ze het gebied de komende vijf dagen niet kunnen verlaten. Volgens de autoriteiten waren er 258 nieuwe gevallen in Galicië, waarvan 117 in Lugo. Veel besmettingen konden worden gelinkt aan een bezoek aan bars in de omgeving.

Een dag eerder sloot Catalonië een gebied af met ongeveer 200.000 inwoners na een ’sterke toename’ van het aantal coronabesmettingen in Segria.

