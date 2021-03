Rutte voelt voor coalitie met D66, CDA en JA21

„Maar goed, we kennen die partij verder niet, dus we zullen moeten onderzoeken waar die partij precies voor staat”, zei Rutte na haar gesprek met verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Hij benadrukte ook dat de mogelijke coalitie ’vanuit VVD-perspectief’ is.

„We hebben niet heel veel te kiezen”, zei Rutte. „We willen graag meedoen. We denken dat D66 als grote winnaar van de verkiezingen ook een logische kabinetsdeelnemer is. Dan is de volgende die we er heel graag bij willen het CDA. Daarna wordt het even zoeken.” Voortzetten van de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en CU is ook een optie, zei de premier.

Met 17 partijen die bij de verkiezingen een plek in de Tweede Kamer hebben gewonnen, hebben Jorritsma en Ollongren een volle agenda. Rutte was maandag de eerste die bij de verkenners op de koffie kwam. Daarna is D66-leider Sigrid kaag aan de beurt, gevolgd door Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Lilian Marijnissen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GL) en Thierry Baudet (FvD). Dinsdag zijn de lijsttrekkers van de kleinere partijen aan de beurt.

Rutte zei verder dat het nog steeds zijn idee is om straks eerst over een herstelplan te gaan praten voordat het regeerakkoord in de steigers wordt gezet. „Dat speelt vanaf april, zodra partijen hebben besloten met elkaar een poging te gaan wagen een kabinet te vormen.”