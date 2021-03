Rutte voelt voor coalitie met JA21, Kaag ziet het niet gebeuren

„Maar goed, we kennen die partij verder niet, dus we zullen moeten onderzoeken waar die partij precies voor staat”, zei Rutte na zijn gesprek met verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Hij benadrukte ook dat de mogelijke coalitie ’vanuit VVD-perspectief’ is. D66-leider Sigrid Kaag vindt samenwerking met JA21 ’moeilijk voorstelbaar’.

„We hebben niet heel veel te kiezen”, zei Rutte. „We willen graag meedoen. We denken dat D66 als grote winnaar van de verkiezingen ook een logische kabinetsdeelnemer is. Dan is de volgende die we er heel graag bij willen het CDA. Daarna wordt het even zoeken.” Voortzetten van de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en CU is ook een optie, zei de premier.

Ruttes uitgesproken voorkeur voor JA21 kan worden gezien als strategische zet in de formatie, waarbij D66 liever over links wil, met PvdA en GL erbij. Of de keuze voor een nieuwe, onervaren partij echt is wat Rutte wil, is zeer de vraag.

Kaag: progressieve samenwerking

D66-leider Kaag heeft het verkiezingsprogramma van JA21 kennelijk wel gelezen. „Ze willen uit de euro stappen, het klimaatakkoord van Parijs opzeggen. Op basis van inhoud alleen lijkt me samenwerking moet die partij moeilijk voorstelbaar.” Welke coalitie zij voor zich ziet, zei Kaag niet, behalve dat zij uitziet naar een ’progressieve samenwerking’. „We hebben het gesprek gevoerd langs de lijnen van de inhoud waarvoor ik ook campagne heb gevoerd. Dat betekent investeringen in het onderwijs, kennis en wetenschap, aanpakken van de klimaatcrisis, versterken van de rechtstaat. De wens dat Nederland weer koploper gaat worden in Europa op alle belangrijke thema’s.”

Met 17 partijen die bij de verkiezingen een plek in de Tweede Kamer hebben gewonnen, hebben Jorritsma en Ollongren een volle agenda. Rutte was maandag de eerste die bij de verkenners op de koffie kwam. Daarna was D66-leider Sigrid kaag aan de beurt, gevolgd door Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Lilian Marijnissen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA), Jesse Klaver (GL) en Thierry Baudet (FvD). Dinsdag zijn de lijsttrekkers van de kleinere partijen aan de beurt.

Rutte zei verder dat het nog steeds zijn idee is om straks eerst over een herstelplan te gaan praten voordat het regeerakkoord in de steigers wordt gezet. „Dat speelt vanaf april, zodra partijen hebben besloten met elkaar een poging te gaan wagen een kabinet te vormen.”

Wilders: kabinet over rechts

Geert Wilders zei zich goed te kunnen voorstellen dat de PVV in de oppositie belandt. Toch vindt hij dat een rechts kabinet van VVD, CDA, PVV, FvD en JA21 moet worden onderzocht. Met SGP en 50Plus erbij zou dat ook een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. „Niet alleen hebben een miljoen mensen op de PVV gestemd, maar centrum-rechts heeft een meerderheid gehaald.” Kiezers verdienen daarvan iets terug te zien in een nieuw kabinet, zei hij.

In een brief aan de verkenners noemt Wilders het bij voorbaat uitsluiten van partijen als de PVV door anderen ’ondemocratisch en abject’. Het ’riekt zelfs naar gecorrumpeerd politiek gedrag’, schrijft de PVV-leider, die zelf wel bereid zegt te zijn om met elke partij of combinatie van partijen te praten over deelname aan een kabinet. Hij noemt daarbij wel zijn speerpunten: beperking van immigratie, de-islamisering, investeren in de zorg en lastenverlichting voor bedrijven.

