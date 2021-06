Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) omgekomen tijdens expeditie in Groenland

„Dixie is gisterenavond in een diepe kloof terechtgekomen. Er is nog een reddingsactie op touw gezet, maar die was helaas te laat. Dat hebben we ondertussen vanuit Groenland bevestigd gekregen”, vertelt Stefan Maes, de persvoorlichter van Dansercoer.

Dixie Dansercoer was een ervaren avonturier die al verschillende tochten had gemaakt op de Noord- en de Zuidpool. Deze keer was hij samen met twee andere reizigers op pad in Groenland. Dansercoer was er een tocht aan het maken die zo’n 35 dagen zou duren. Op 28 april was hij samen met de Canadees Sébastien Audy en de Nederlandse Johanna Adraiana Simone Maria vertrokken aan een tocht van zo’n 2.200 kilometer, van Narsarsuaq naar Qaanaaq. Tijdens de reis werd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar klimaatverandering, maar het was ook een sportieve uitdaging in een extreme omgeving.

Zijn partner Sébastien Audy bleef ongedeerd, maar verkeert in shock. Hij kon wel de hulpdiensten inlichten. Omdat het gebied zo afgelegen is, was de reddingshelikopter vier uur later pas ter plaatse. Reddingswerkers probeerden nog om tot bij Dansercoer te geraken, maar dat is niet gelukt. Het is nog onbekend of zijn lichaam zal kunnen geborgen worden.

Spijsvertering

Volgens het blog dat het drietal bijhield, en gisteren voor het laatst geüpdatet werd, waren de avonturiers al 31 dagen onderweg. Alles leek goed te gaan: het drietal sprak van een uitstekende team spirit. „Mooie temperaturen, prachtige ondergrond en een perfect zicht.” Wat er gisteren exact misgelopen is, is onbekend. In die laatste post staat wel dat Dansercoer problemen had met de spijsvertering. Hij weet die problemen zelf aan het te snel eten, maar de voedselvoorraad werd wel gecontroleerd om een eventuele voedselvergiftiging uit te sluiten. Het is nog onduidelijk of dit iets te maken heeft met zijn val in de gletsjerspleet.

Heroïsch

Dansercoer ondernam meerdere heroïsche tochten naar de Noord- en Zuidpool. Het meest bekend is hij van zijn tocht in 1998 samen met Alain Hubert. Samen staken ze Antarctica (de Zuidpool) over. Dansercoer laat een vrouw en vier kinderen na.