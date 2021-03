WHO adviseert door te gaan met AstraZeneca vaccinaties

De WHO zegt dat een comité van experts nog bezig is met het bestuderen van de laatste data over de veiligheid. „Als die evaluatie is afgerond, zal de WHO de bevindingen onmiddellijk delen met het publiek”, aldus de organisatie in een verklaring.

Niet alleen de WHO kijkt naar de mogelijke zeldzame bijwerkingen door het vaccin. Het veiligheidscomité van de Europese toezichthouder EMA velt donderdag een oordeel. Experts hebben gekeken naar meldingen over stolselvorming in het bloed bij mensen die zijn gevaccineerd. De belangrijkste vraag is of het vaccin die klachten ook heeft veroorzaakt.

Internationaal zitten niet alle landen op dezelfde lijn. België en het Verenigd Koninkrijk zien geen reden om het vaccineren stil te leggen, terwijl grote EU-landen als Duitsland, Frankrijk en Italië uit voorzorg wel zijn gestopt met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin.