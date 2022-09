Invloedrijke soennitische geestelijke al-Qaradawi overleden

De geestelijke was ook een invloedrijk figuur in de Egyptische Moslimbroederschap waar hij geen officiële functies wilde aannemen. De broederschap was een drijvende kracht achter de val van de dictatuur van de Egyptische president Hosni Mubarak in 2011. Dat leidde tot de eerste democratische verkiezingen sinds de militairen in 1952 de macht grepen en een leider van de broederschap, Mohamed Morsi, werd in 2012 tot president gekozen. Hij werd echter al een jaar later tijdens chaotische protesten door de militairen afgezet.

Al-Qaradawi was een fel tegenstander van de huidige dictatuur van generaal Abdul Fatah al-Sisi die hem bij verstek ter dood veroordeelde. Al-Qaradawi steunde tevens Palestijnse terroristische aanslagen op Israel en was fel tegen de Amerikaanse invasie in Irak. Ook mocht hij niet langer naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk afreizen, Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten labelden Al-Qaradawi als terrorist.