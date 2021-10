Onderzoek naar de impact van Nederlandse import biomassa

Aanleiding voor het onderzoek naar ontbossing en afbreuk aan biodiversiteit is een rapport dat voor de zomer verscheen van milieuorganisatie Greenpeace. De milieuorganisatie stelt op basis van wetenschappelijk onderzoek dat er steeds meer biomassa gekapt wordt in de Baltische regio en dat dit een afname in de biodiversiteit en het bosoppervlakte veroorzaakt.

Daarnaast stelt het rapport van Greenpeace dat er uit Nederland meer houtpellets geïmporteerd worden uit bijvoorbeeld Letland en Estland. Gesuggereerd wordt dat de Nederlands import van biomassa bijdraagt aan ontbossing en afbreuk van biodiversiteit in het hoge noorden.

Staatssecretaris Yeşilgöz laat weten dat ze het signaal „zeer serieus neemt” en vraagt de emissie-autoriteit onderzoek te doen. Onder andere wordt contact gezocht met de Estse autoriteiten. Zij belooft ’gepaste stappen’ te nemen als blijkt dat gesjoemeld wordt. „Indien nodig zal ik dan de subsidie terugvorderen.”

Al langer klinkt er vanuit milieuorganisaties kritiek op het verbranden van hout en houtpellets, voornamelijk om huizen te verwarmen en als bijstook in energiecentrales. Hoewel biomassa als ’duurzaam’ wordt versleten, zou de luchtkwaliteit juist verslechteren. Met rechtszaken probeert stikstofstrijder Johan Vollenbroek ook te voorkomen dat in Diemen de grootste houtverbrander van Nederland verrijst.