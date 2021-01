Ziekenhuizen slepen Van Ark voor rechter om ic-bedden

De ziekenhuizen, waaronder Rivierenland in Tiel en Rijnstate in Arnhem, hadden het aantal bedden op de intensive cares uitgebreid, op verzoek van de minister. Ze zeggen hier echter geen dekkende vergoeding voor te krijgen. Via een rechtszaak willen de ziekenhuizen dit alsnog afdwingen. Volgens de woordvoerster gaat het alleen al bij Gelderse Vallei al om een strop van 3,5 miljoen euro.

„Ons is gevraagd ons maximaal in te spannen het aantal bedden uit te breiden en alle bedden te beleggen. En we vragen verpleegkundigen om soms wel twaalf uur per dag te werken. Dan is het wrang dat we de vergoeding niet krijgen waar we recht op hebben”, zegt Arjen Hakbijl, bestuurder bij Gelderse Vallei, tegen de Gelderlander. Volgens de ziekenhuizen liet de minister eerder weten dat ze konden vertrouwen op bekostiging.

Een exacte datum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk dient de zaak deze maand nog.