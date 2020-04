Duitsland verlengt coronacontroles aan de grenzen

De grenzen met Nederland en België blijven zonder controles al is het toezicht wel verscherpt. Mensen die geen Duitser zijn en niet in het land wonen, moeten een „goede reden” hebben om het land in te reizen. Het gaat om bijvoorbeeld om EU-burgers die door het land naar huis moeten of vrachtwagenchauffeurs die belangrijke goederen vervoeren. Daarbij moeten Duitsers die terugkeren van een verblijf langer dan een dag in het buitenland verplicht thuis in zelfisolatie.

De Duitse regering wil winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter vanaf 20 april weer laten openen. Dat is een van de voorstellen die bondskanselier Angela Merkel woensdag doet in het overleg met de minister-presidenten van de deelstaten over de coronamaatregelen.

Ongeacht hun grootte, mogen in dat voorstel autoverkopers, fietsenwinkels en boekhandels ook hun deuren openen. Dat moet gebeuren met bepaalde veiligheidsmaatregelen. De detaillisten moesten eerder hun deuren sluiten vanwege de contactbeperkende maatregelen in Duitsland. De horeca blijft op slot evenals religieuze ontmoetingsplaatsen als kerken, synagogen en moskeeën.

