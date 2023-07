Architect opgepakt voor gruwelijke moorden: ’Hij is een duivel’

De 59-jarige Rex A. Heuermann heeft zijn architectenbureau in Fifth Avenue, in het centrum van Manhattan, maar woont in de plaats Massapequa Park. Dat is in de buurt van de stranden op Long Island waar de lichamen werden ontdekt. Hij werd donderdagavond opgepakt in de buurt van zijn bureau, maar zegt onschuldig te zijn. Zijn woning werd doorzocht.

Vastgebonden

De slachtoffers waren sekswerkers van 22 tot 27 jaar. Ze werden op minder dan 500 meter van elkaar gevonden, in dezelfde houding en op dezelfde manier vastgebonden.

In totaal vonden speurders tussen 2010 en 2011 de lichamen van elf mensen langs de stranden van Gilgo Beach, in struiken in de duinen tussen het zand en de weg. Het ging om negen vrouwen, een man en een meisje. Het is onduidelijk in welke mate er een verband is.

De architect kwam in 2022 in het vizier van de speurders, omdat de auto waarin een van de slachtoffers voor het laatst werd gezien, op zijn naam geregistreerd stond. DNA-analyses en telefoniegegevens leverden bijkomende bewijslast op, luidt het.

92 vuurwapens

De speurders hadden hem al een tijdje in het vizier en waren van plan hem nog een tijdje te volgen terwijl ze hun zaak tegen hem opbouwden, maar besloten Heuermann toch op te pakken “uit vrees dat hij opnieuw zou toeslaan”, aldus de officier van justitie Ray Tierney. “Hij bleef maar sekswerkers betuttelen, gebruikte valse identiteitsbewijzen en wegwerptelefoons en had vergunningen voor liefst 92 vuurwapens. Dat maakte ons natuurlijk erg nerveus.”

Ook Rodney Harrison, de politiecommissaris van het bevoegde Suffolk County, schetste op de persconferentie na de arrestatie een grimmig beeld van de verdachte. “Hij is een duivel die tussen ons rondloopt, een roofdier dat families ruïneert.”