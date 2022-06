Doodzieke Stonesfan hoopt dat hij Mick Jagger toch nog kan zien optreden

„Aart kan niet meer praten en zijn mimiek is ook niet meer zo goed”, vertelt zijn vrouw Els van Duijsen. „Maar ik zag het verdriet in zijn ogen.” Heel jammer was dat, want ze hadden zich er enorm op verheugd.

„Wij zijn in 1995 samen naar een Stonesconcert geweest in het Goffert Stadion. Toen was onze zoon ook mee. Aart is een ontzettende muziekfan. Hij heeft duizenden lp’s. Toen ik hoorde dat de Stones zouden komen, zat ik klaar achter de computer voor kaartjes. Maar het lukte niet om ze te krijgen, want ze waren binnen vijf minuten uitverkocht. Dat vond ik heel jammer, maar ik legde me erbij neer.”

Spoedwens

Dat deden de verzorgenden in het verpleeghuis waar Aart nu al drie jaar verblijft niet, zegt ze. „Een kei van een verzorgende heeft de stichting Ambulancewens benaderd. En die hebben er een spoedwens van gemaakt. Ik hoorde maandagmiddag om één uur dat Aart naar de Stones kon en we waren er om vijf uur met de ambulance. Aart had een perfecte plek, pal voor het podium. Hij lag op een brancard die een beetje omhoog kon. Hij was er klaar voor, maar toen kwam die man van Mojo op het podium die zei dat het concert niet doorging. .Er was zoveel teleurstelling bij alle fans. Erg triest.”

Heel triest vinden Els en Aart van Duijsen het dat het Stonesconcert niet is doorgegaan. Ze hopen op een herkansing. Ⓒ Particuliere foto

De meeste fans dropen teleurgesteld af, maar er was een man die naar de twee toe kwam. „Hij heeft een Stones T-shirt aan Aart gegeven. Dat vond ik heel mooi, want we kenden hem totaal niet”, zegt Els. De rit terug naar Leiden was niet fijn, maar ze houdt hoop op een nieuwe datum. „Maar dat wordt lastig, want de tourlijst zit aardig volgeboekt zag ik.”

Ziekte

„Aart heeft sinds 2006 de ziekte van Huntington. Dat is een onvoorspelbare ziekte. Hij gaat steeds meer achteruit omdat zijn hersencellen worden vernietigd. De ziekte heeft effect op zijn gedrag en motoriek. Ik heb hem zelf tien jaar thuis verzorgd. Toen dat niet meer kon is Aart naar Topaz in Katwijk gegaan, waar ze heel goede zorg voor deze patiënten geven. Hij is daar in zulke goede handen. Ik ben toen verhuisd naar Breda om een paar keer per week op de kleinkinderen te passen. Ik ben twee keer in de week in Leiden, waar Aart nu tijdelijk in een verpleeghuis ligt vanwege een verbouwing. Ik kan hem nog knuffelen gelukkig, dat is fijn.”

„Aart ligt heel veel in bed en kan niet meer praten. Hoe lang hij nog heeft, weet ik niet. Het kan morgen over zijn, maar het kan ook nog een jaar duren. Daarom hoop ik dat de Stones voor die tijd nog een concert in Nederland geven, want we hebben te horen gekregen van de stichting Ambulancewens dat we er dan weer bij mogen zijn. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als het nog lukt.”

Domper

Ook bij de stichting Ambulancewens is de domper groot, zegt Jessica Nieuwenhuize, die de wensen regelt. „Deze wens kwam pas laat binnen bij ons, dus we waren zo blij dat het toch was gelukt. De reis naar het stadion was heel mooi en liep voorspoedig. Het contact met Mojo Concerts was goed en Aart had een fantastische plek. Daarom is het zo triest dat het niet is gelukt. Maar we geven niet op, de volgende keer mag hij weer mee op wens.”