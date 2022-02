Eerste gevluchte Oekraïners melden zich in Ter Apel

Oekraïners die op de vlucht zijn voor de bommen van Poetin hoeven in Nederland geen asiel aan te vragen. Ze mogen vrij reizen naar ons land en kunnen probleemloos 90 dagen blijven. „Dat kunnen we verlengen voor langere tijd”, zegt Van den Burg. „Wij zeggen altijd: vang mensen op in de regio, nu is Europa de regio.”

De oorlog in Oekraïne leeft behoorlijk onder Nederlanders. Op tal van plekken geven landgenoten aan dat ze Oekraïners willen helpen door bijvoorbeeld tijdelijk hun logeerkamer of tweede huis ter beschikking te stellen. „Ik krijg daar ook sms-berichten over van burgemeesters of van burgers die mijn nummer hebben”, zegt de VVD-bewindsman. „Mensen zijn echt bereid om te helpen en dat is mooi om te zien.”

Bekijk ook: Zwaarste vrachtvliegtuig ter wereld vernietigd bij Kiev

Voorlopig is er alleen nog niets geregeld voor Nederlanders die vluchtelingen uit Oekraïne een dak boven het hoofd willen bieden. „Op dit moment hebben we daar nog geen adres voor. Mensen kunnen wel naar hun gemeente gaan”, zegt Van den Burg. „Maar we gaan snel zorgen dat hier duidelijkheid over komt.”

Volgens de staatssecretaris kunnen Oekraïners die in Nederland willen werken snel aan de slag: „Werkgevers moeten daar toestemming voor vragen. Tot nu weigeren we die goedkeuring vrijwel nooit.”

De Europese Commissie rekent op 7 miljoen vluchtelingen. Tot nu toe worden vooral in omringende landen als Polen en Hongarije veel mensen opgevangen.

Het aantal asielaanvragen ligt tot nu toe laag, omdat veel mensen bij familie of vrienden worden opgevangen. De EU-migratieministers zijn zondag in Brussel bijeengekomen voor spoedberaad om zich voor te bereiden op de komst van miljoenen vluchtelingen.

Van den Burg heeft na afloop van het overleg laten weten dat Nederland zich schrap zet voor een grotere toestroom : „We zijn in gesprek met een aantal burgemeesters over locaties voor het moment dat de aantallen toenemen.”