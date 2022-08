Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgen om beveiliging Mar-a-Lago na vondst geheime documenten ’Oekraïense dame deed zich in Trump-resort voor als steenrijke erfgenaam’

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

Mar-A-Lago, de privéclub en thuisbasis van Donald Trump. Ⓒ REUTERS

Washington - Waarom was een Oekraïense die zich voordeed als een rijke erfgename in Trumps privéclub in Mar-a-Lago? Inna Yashtsjisjin belandde onder een valse naam op de golfbaan met voormalig president Trump. Ze wordt nu onderzocht door de FBI. Dat schrijft The Pittsburgh Post-Gazette.