Pelosi: portretten ’foute’ voorzitters weg uit parlement

Bij de vier ex-voorzitters van het Huis gaat het om politici die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in de 19e eeuw de zogenoemde Confederatie dienden. Dat waren de staten die zich verzetten tegen de afschaffing van de slavernij en zich daarom van de Verenigde Staten afsplitsten.

Het besluit om de portretten weg te halen, komt op het moment dat in de VS een fel debat woedt over racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen. Protesten leidden al tot een beeldenstorm tegen standbeelden van personen die in de ogen van tegenstanders verantwoordelijk waren voor misstanden.