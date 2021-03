LIVE | Europees ’coronapaspoort’ alleen voor goedgekeurde vaccins

Volg hieronder het laatste coronanieuws in ons liveblog.

Het omstreden vaccinatiebewijs waaraan de Europese Unie werkt, geldt alleen voor vaccins die zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouder EMA. Dat betekent dat mensen die zijn ingeënt met een Russisch of Chinees vaccin, zoals bijvoorbeeld in Hongarije gebeurt, er voorlopig geen krijgen.

Met het zogenoemde digitale groene certificaat op bijvoorbeeld hun mobiele telefoon kunnen EU-burgers straks weer naar andere EU-landen reizen, zo is de bedoeling. Nu moeten reizigers zich vaak laten testen of in quarantaine. Sommige landen houden de grens zelfs helemaal dicht.

Het certificaat moet straks bewijzen dat de drager niet het coronavirus binnenbrengt. Doordat hij of zij al hersteld is van een besmetting en daardoor immuun is, door een negatieve coronatest of door een inenting. Maar voor dat laatste is dan wel een vaccin nodig dat de zegen heeft van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), zegt Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken).

Op het vaccinbewijs klinkt ook veel kritiek: een prikpaspoort zou kunnen leiden tot tweedeling in de maatschappij en indirecte dwang. Zo klonk deze week in de Kamer de vraag hoe lang landen aan zo’n bewijs vast willen houden.

17.50 - Ook Wereldgezondheidsorganisatie keurt coronavaccin Janssen goed

Het Nederlandse coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden heeft nu ook de goedkeuring gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Dat betekent dat het middel in alle landen een noodvergunning zou mogen krijgen. Daarnaast mag het vaccin worden gebruikt in ontwikkelingslanden, waar de WHO een speciaal vaccinatieprogramma heeft opgezet.

„Elk nieuw, veilig en effectief middel tegen Covid-19 is een stap dichter bij het beheersen van de pandemie”, aldus de topman van de WHO, de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus. De Verenigde Naties hebben 500 miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld voor het zogeheten COVAX-programma. De WHO wil helpen bij de vaccinatie van mensen in 92 ontwikkelingslanden die zelf geen geld hebben voor coronavaccins.

17.00 - Reproductiegetal stijgt weer tot net boven de 1

Het coronavirus verspreidt zich weer een klein beetje sneller door Nederland. Het zogeheten reproductiegetal is gestegen van net onder de 1 naar net boven de 1. Het staat nu op 1,01. Afgelopen dinsdag was het 0,98. Vorige week vrijdag was het nog iets hoger dan nu. Toen stond het getal op 1,04.

Bij een reproductiegetal van 1 blijft de corona-uitbraak redelijk stabiel. Elke man of vrouw die het coronavirus oploopt, besmet gemiddeld één andere persoon, die ook gemiddeld één ander aansteekt. Hoe verder het reproductiegetal boven de 1 zit, hoe meer mensen besmet raken en hoe sneller het virus zich verspreidt. Op het hoogtepunt van de eerste golf, een jaar geleden, was het reproductiegetal 2,18. Bij een getal onder de 1 kan de uitbraak langzamerhand doven.

Het reproductiegetal wordt twee keer in de week berekend. Elke dinsdag en vrijdag komt het cijfer op het coronadashboard van de overheid te staan. Het duurt een paar weken voordat het getal kan worden uitgerekend, het cijfer van vrijdag heeft betrekking op 25 februari. Op 13 februari was het reproductiegetal 1,16, het hoogste niveau sinds begin december.

16.45 - Grote corona-uitbraak Hotelschool Maastricht bij eerstejaars

Van de 180 eerstejaarsstudenten die in februari zijn begonnen bij de Hotelschool Maastricht zijn 103 positief getest op het coronavirus. Het gaat daarbij om de extra besmettelijke Britse variant, zegt hoofd infecties Christian Hoebe van de GGD Zuid-Limburg naar aanleiding van berichtgeving op de website van de Limburger.

Volgens Hoebe begon het allemaal met een feestje tijdens de introductieweek van de kersverse eerstejaars in februari. Op 14 februari haalde de school de GGD erbij, na de eerste meldingen over corona. Sindsdien heeft de GGD 166 eerstejaars getest, van wie er 103 corona bleken te hebben. Dat is 62 procent van de geteste studenten. Veertien studenten zijn om uiteenlopende redenen niet getest. Eind februari stopte de school tijdelijk met het praktijkonderwijs en werden de lessen online gegeven.

16.10 - Supermarkten wachten op akkoord overheid voor verkoop sneltests

Supermarkten en drogisterijen wachten op toestemming van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om sneltests te verkopen. Met de zogenoemde antigeentests kunnen mensen thuis zelf testen of zij het coronavirus hebben. In Duitsland liggen deze sneltests al in de supermarkt.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert momenteel de veiligheid en het gebruik van de coronazelftesten, weet het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL). „Minister Hugo de Jonge verwacht dat de goedkeuring snel komt, zodat de supermarkten en drogisterijen de zelftests kunnen gaan verkopen”, vertelt een woordvoerster.

Een antigeensneltest bij de kassa van drogisterij Etos.

15.05 - Bioscopen trekken zich terug uit proef met sneltesten

De brancheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters (NVBF) trekt zich terug uit de voorgestelde proef met sneltesten. Volgens de branchevereniging zijn sneltesten in de bioscoop praktisch en economisch onhaalbaar. Ook zouden de testen geen toegevoegde waarde hebben voor de bioscopen. Die zijn volgens de NVBF al volkomen veilig ingericht. De betaalde testen zouden ook nog eens de definitieve nekslag kunnen betekenen voor de bioscoopbranche, die al een jaar in zwaar weer verkeert.

Vorige week werd een proef met sneltests voorgesteld door de ministeries van Cultuur en Volksgezondheid. De bioscopen wilden graag helpen om de samenleving weer eerder open te krijgen. Maar het voorstel van coronaminister Hugo de Jonge dat „het geen onlogische gedachte is dat je een paar euro extra voor de bioscoop betaalt om de kosten van een test te dekken”, is niet goed gevallen bij de achterban.

De pilot zou een test moeten zijn voor het nieuwe wetsvoorstel ’tijdelijke wet testbewijzen Covid-19’, waarin bioscopen en filmtheaters onder de festival- en evenementennoemer worden geschaard en alleen toegankelijk zijn met een (betaald) testbewijs.

14.36 - EMA: coronavaccin AstraZeneca kan allergische reactie veroorzaken

Het coronavaccin van AstraZeneca kan een allergische reactie veroorzaken. Dat moet daarom op de bijsluiter komen te staan, aldus de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam.

In het Verenigd Koninkrijk hebben ongeveer 5 miljoen mensen het vaccin van AstraZeneca toegediend gekregen. Van hen kregen 41 mensen last van anafylaxie, de medische naam voor een allergische reactie. De veiligheidscommissie van het EMA „vindt een verband met het vaccin in zeker enkele gevallen waarschijnlijk.” Het is niet bekend hoeveel allergische reacties binnen de Europese Unie zijn gemeld.

Dat mensen allergisch kunnen reageren op vaccins, is op zich bekend. Daarom moeten mensen het eerste kwartier na de vaccinatie ook in de gaten worden gehouden door medici, die kunnen ingrijpen wanneer iemand klachten krijgt.

Het EMA doet nog onderzoek naar meldingen dat sommige mensen na vaccinatie weinig bloedplaatjes in het bloed hadden. Dit heet trombocytopenie. Het is niet duidelijk of dit door de vaccinatie komt, maar het onderzoek moet dat duidelijk maken. Bij dit onderzoek gaat het niet alleen om het vaccin AstraZeneca, maar ook om die van Moderna en Pfizer/BioNTech.

14.23 - Burgemeesters praten met minister over ’toegangstesten’

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, praten maandag met coronaminister Hugo de Jonge over het ’toegangstesten.’ Er is een nieuwe app ontwikkeld waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze recent zijn getest op het coronavirus en dat die test uitwees dat ze niet besmet zijn. De app zou dit weekeinde uitgeprobeerd worden op twee proeffestivals in Biddinghuizen, maar die festivals zijn wegens de slechte weersverwachting een week opgeschoven.

Volgens De Jonge kan de ’toegangstest’ helpen bij het heropenen van de samenleving. Sommige burgemeesters willen sneller versoepelingen dan anderen. Het Veiligheidsberaad heeft de routekaart die het kabinet voor zich ziet om het beleid minder streng te maken, tegen het licht gehouden. Een aantal deelnemers aan het beraad denkt dat er in de buitenlucht sneller meer kan en mag. Er zijn ook voorstanders van regionaal maatwerk. Maandag bespreken de burgemeesters dat met De Jonge en justitieminister Ferd Grapperhaus.

Het Veiligheidsberaad vergadert maandag digitaal, omdat het maandag ook de eerste dag van de verkiezingen is. Voor sommige burgemeesters zou de reis naar de gebruikelijke vergaderplaats in Utrecht op die dag te veel tijd kosten, aldus een woordvoerster van het beraad.

13.45 - Winkeliers tekenen beroep aan tegen blijvende coronamaatregelen

Winkelbranchevereniging INretail gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die bepaalde in een door de winkeliers aangespannen kort geding dat de coronamaatregelen waardoor niet-essentiële winkels alleen onder voorwaarden open mogen rechtmatig zijn. „We zien kansen en mogelijkheden en vinden dat een betere belangenafweging moet worden gemaakt, want winkels kunnen veilig open”, licht INretail de stap toe.

13.30 - Duitsland vindt Mallorca en Ibiza niet gevaarlijk meer

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben Mallorca, Ibiza, Menorca en enkele andere delen van Spanje en Portugal geschrapt van de lijst van risicogebieden. Daarmee vervalt vanaf zondag de plicht in quarantaine te gaan bij terugkeer naar de Bondsrepubliek en ook een coronatest is niet meer nodig. Mallorca is het meest geliefde vakantie-eiland voor de Duitsers en ook op Ibiza loopt het doorgaans ook storm wat Duitse bezoekers betreft.

De Duitse versie van het RIVM heeft ook het midden en noorden van Portugal van de risicolijst gehaald, maar niet de toeristische kust van Algarve, Lissabon en het eiland Madeira. Wie bijvoorbeeld uit Lissabon naar Duitsland reist moet nog steeds tien dagen in quarantaine en vijf als de reiziger een negatieve coronatest kan overleggen.

Over twee weken beginnen in Duitsland paasvakanties. Binnenlandse uitstapjes en reizen worden nog steeds belemmerd door allerlei coronamaatregelen zoals de sluiting van de horeca. Of de Duitsers ook in eigen land op vakantie kunnen rond de paasdagen wordt pas 22 maart duidelijk als bondskanselier Merkel en de deelstaatpremiers het weer over de coronamaatregelen gaan hebben.

13.20 - ’AstraZeneca ver weg van beloofde vaccinleveringen’

AstraZeneca is nog „ver verwijderd” van de beloofde leveringen van zijn coronavaccin aan de Europese Unie en doet nog niet genoeg zijn best om dat te veranderen. De Europese Commissie houdt alle mogelijkheden open om de beloofde vaccins toch te bemachtigen, zegt zij. Maar „we werken samen met de bedrijven, dat is de beste oplossing om te krijgen wat we willen.”

Slecht nieuws over de aanvoer van AstraZeneca-vaccins stapelt zich opnieuw op. Ook in het tweede kwartaal vallen de leveringen aan de EU tegen, zou het bedrijf hebben gewaarschuwd. Onder meer EU-land Denemarken zegt slechts de helft van de verwachte doses te krijgen. De vaccins worden in principe eerlijk over de lidstaten verdeeld.

De Europese Commissie en het Brits-Zweedse bedrijf ruziën al langer over de leveringen, die het bedrijf in de eerste drie maanden ook al fors terugschroefde. AstraZeneca dreigt de afgesproken lagere hoeveelheid echter ook niet te halen.

12.40 - Oostenrijkse leider Kurz: geen eerlijke vaccinverdeling in Europa

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz heeft felle kritiek geuit op de verdeling van vaccins binnen de Europese Unie. De doses worden niet zoals afgesproken op basis van inwonersaantal verdeeld over de lidstaten, zei de regeringsleider. Hij eist volgens Oostenrijkse media „volledige transparantie” en een eerlijke verdeling.

De bondskanselier stelt dat duidelijk is dat sommige lidstaten meer vaccins krijgen dan waar ze recht op hebben en anderen te weinig. Hij noemt het voorbeeld van Malta, dat veel beter bedeeld lijkt te zijn dan Bulgarije. Oostenrijk ontving volgens Kurz ongeveer 1,2 miljoen doses en behoort daarmee tot het Europese middenveld.

„Als deze trend zich doorzet, ontstaat enorme ongelijkheid”, waarschuwde de conservatieve politicus volgens de krant Kurier. Kurz treedt naar buiten met zijn kritiek na overleg met andere Europese landen. Hij zegt dat sommige regeringsleiders verrast reageerden toen hij contact opnam over de vaccinverdeling.

11.45 - Bulgarije schort gebruik van AstraZeneca-vaccin op

Ook Bulgarije schort het gebruik van het AstraZeneca-vaccin op. Daarmee volgt de EU-lidstaat het besluit van een aantal andere landen die het middel tijdelijk op de plank laten liggen. Dat heeft te maken met meldingen over bloedproppen bij gevaccineerden.

Bulgarije zegt het vaccin weer in gebruik te nemen als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) met een schriftelijke verklaring komt waarin alle twijfels over de veiligheid van het middel worden weggenomen.

Denemarken maakte donderdag bekend uit voorzorg te stoppen met het toedienen van het vaccin. Enkele andere landen volgden dit voorbeeld, ondanks dat het EMA zei dat er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin bloedproppen veroorzaakt.

Volgens demissionair coronaminister De Jonge is er voor Nederland geen aanleiding om te stoppen met het vaccin van AstraZeneca.

10.30 - Winkels blijven gebonden aan lockdownregels

Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gebonden aan de lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. De rechtbank in Den Haag heeft dat bepaald in een kort geding dat winkeliersvereniging INretail had aangespannen tegen de Nederlandse staat. De branchevereniging noemt die uitspraak een enorme teleurstelling. „Wij blijven van mening dat de Staat alle belangen die spelen onvoldoende heeft af- en meegewogen toen hij besloot tot winkelsluiting over te gaan.” INretail beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

10.25 - Test van nieuwe coronatestapp ook week uitgesteld

Het uitstel van de twee proeffestivals in Biddinghuizen betekent ook het uitstel van de test van een nieuwe coronatestapp. Die app, CoronaCheck, is gemaakt zodat mensen kunnen bewijzen dat ze onlangs zijn getest op het coronavirus en dat die test geen besmetting aan het licht bracht. Zo’n app kan helpen bij het heropenen van de samenleving.

Het ministerie van Volksgezondheid wilde de nieuwe app zaterdag testen op het dancefestival Back to Live en zondag op het Popfestival, gehouden op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. Op beide festivals zouden ongeveer 1500 bezoekers zijn. Vanwege zware windstoten, regen en kou zijn de festivals verplaatst naar zaterdag 20 en zondag 21 maart. Dat wordt de nieuwe vuurdoop voor de app.

CoronaCheck is de tweede corona-app die de overheid heeft laten bouwen. Eerder werd de CoronaMelder gelanceerd, die mensen waarschuwt als ze lang dicht in de buurt zijn geweest bij iemand die later positief testte op het coronavirus. Die app is meer dan 4,5 miljoen keer geïnstalleerd.

10.20 - Van Ark kan niks beloven over opening sportscholen

Minister Tamara van Ark, die over sport gaat, begrijpt dat de sportscholen snel weer open willen maar ze kan niet beloven wanneer dat kan. „Binnensport is op zich niet gevaarlijk. Je kunt binnen bij een sportschool of een vereniging afspraken maken. Alleen het totaal aantal mensen dat sport is zo groot dat dat op zich een risico is voor contacten. Daar zit het probleem en niet bij de sport zelf.”

Ze reageerde op een brandbrief die de fitnessbranche haar vrijdagochtend overhandigde en waarin ze een snelle heropening van de sportscholen eist. Dat er nu in bepaalde sectoren weer iets meer kan, betekent volgens haar „dat we die ruimte moeten verdelen over alle sectoren heen. De afgelopen tijd is er meer ruimte gemaakt voor buitensporten. Als er straks meer ruimte komt, moeten we die ook weer verdelen. En dat gaat met kleine stapjes.”

06.29 - Forse stijging coronabesmettingen Curaçao en Bonaire

Curaçao en Bonaire hebben de afgelopen week te maken gehad met een forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Donderdag waren er op Curaçao 205 actieve besmettingen, tegenover 70 een week eerder. Op Bonaire waren het er donderdag 164 ten opzichte van 55 een week eerder.

Curaçao voerde als gevolg hiervan afgelopen maandag een verlenging van de avondklok in; de klok geldt nu vanaf 22 uur in plaats van middernacht. Bonaire scherpte een week geleden de coronamaatregelen aan, onder meer door het sluiten van niet-noodzakelijke winkels. Gezaghebber Edison Rijna zei donderdag dat, ondanks de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen, er geen nieuwe maatregelen worden genomen. Wel wordt er meer aandacht besteed aan communicatie naar de bevolking en aan geestelijke gezondheidszorg.

Opvallend is dat op Sint Maarten het aantal besmettingen al geruime tijd laag is. Deze week lag het grotendeels tussen de 15 en 20 actieve besmettingen. Op Aruba is een lichte stijging te zien van het aantal besmettingen, die zaten donderdag op 221 actieve besmettingen. De stijging op de Antilliaanse eilanden wordt vooral gelinkt aan de Britse variant die op de eilanden aanwezig is. Op de eilanden is sinds eind vorige maand een vaccinatietraject ingezet. Deze week vond de tweede levering van vaccins plaats.

05.38 - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland iets afgenomen

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is iets afgenomen ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde vrijdagochtend 12.834 nieuwe gevallen.

Donderdag meldde het RKI ruim 14.000 nieuwe besmettingen. Een dag eerder waren het er ruim 9000.

Met de nieuwe gevallen erbij zijn er in Duitsland sinds het begin van de coronapandemie 2.545.781 gevallen van Covid-19 ontdekt. In ruim 73.000 van die gevallen, had de ziekte een dodelijke afloop. In het afgelopen etmaal overleden er nog eens 252 personen in Duitsland aan de gevolgen van corona.

03.54 - ’Voorlopig geen in VS geproduceerde vaccins AstraZeneca naar EU’

Washington heeft de Europese Unie geïnformeerd dat ze voorlopig geen in de Verenigde Staten geproduceerde coronavaccins van farmaceut AstraZeneca moet verwachten. Dat melden bronnen binnen de EU donderdag aan persbureau Reuters. „De VS hebben gezegd dat er op dit moment geen enkel scenario is waarin ze vaccins van AstraZeneca naar de EU zullen versturen”, aldus een vertegenwoordiger die betrokken is bij de gesprekken tussen de lidstaten en de VS.

Afgelopen weekend werd bekend dat de EU wil kunnen beschikken over in de VS geproduceerde vaccins van AstraZeneca. Ze zou de Amerikaanse regering willen vragen om de export van miljoenen doses goed te keuren, schreef de Britse zakenkrant Financial Times op basis van bronnen binnen de unie.

AstraZeneca.

Met de Amerikaanse vaccins wil de Europese Commissie zorgen dat de door AstraZeneca beloofde hoeveelheden vaccins geleverd kunnen worden. De Brits-Zweedse farmaceut kon door productieproblemen herhaaldelijk niet aan zijn eigen beloftes voldoen. Reuters meldt vrijdag op basis van een document dat het persbureau heeft ingezien, dat de leveringsverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2021 opnieuw naar beneden zijn bijgesteld. AstraZeneca verwacht dit kwartaal maximaal 30 miljoen vaccins aan de EU te leveren, een kwart minder dan vorige maand was beloofd.

De VS gaven eerder al aan dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen, maar doordat inenting met een bestelling van 300 miljoen doses van het vaccin nog niet was goedgekeurd door Amerikaanse toezichthouders, leek het Europese verzoek toch even kans te maken. Volgens de VS kan het vaccin echter niet aan andere landen verkocht worden, zolang het in eigen land nog niet is goedgekeurd. Het vaccin nu alsnog exporteren zou onder meer voor problemen met de aansprakelijkheid kunnen zorgen.

Steeds meer Europese landen schorten het gebruik van het AstraZeneca-vaccin inmiddels op vanwege de zorgen over mogelijke bijwerkingen. Het gaat onder meer om Denemarken, Noorwegen en IJsland. Italië zegt een specifieke partij AstraZeneca-vaccins niet te gebruiken. De landen reageren op meldingen over bloedstolsels bij mensen die waren ingeënt. Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten legden het gebruik van het middel om die reden eerder al aan banden. Zij stopten uit voorzorg de inentingen met een partij van 1 miljoen vaccins van AstraZeneca na het overlijden van een gevaccineerde vrouw in Oostenrijk. Nederland gaat vooralsnog wel door met het vaccineren met het middel.

02.42 - Biden: Alle Amerikanen uiterlijk 1 mei toegang tot coronavaccin

Alle volwassen inwoners van de Verenigde Staten moeten uiterlijk 1 mei in aanmerking komen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag alle staten daartoe opgedragen. Op dit moment wordt nog voorrang gegeven aan bepaalde risicogroepen, maar het kabinet van Biden heeft er vertrouwen in dat er in mei genoeg vaccins zijn voor alle Amerikanen.

Het was Bidens eerste tv-toespraak op primetime sinds zijn aantreden. In zijn toespraak sprak de president het volk toe over de uitbraak van het coronavirus een jaar geleden en de gevolgen daarvan. Hij sprak zich onder meer uit tegen „racistische aanvallen op Aziatische Amerikanen” sinds het begin van de coronauitbraak. „Het is fout, het is on-Amerikaans en het moet stoppen”, zei hij. Ook bekritiseerde hij de aanpak van zijn voorganger Donald Trump. „Het virus werd dagen, weken en toen maanden ontkend, wat tot meer sterfgevallen, besmettingen, stress en eenzaamheid leidde”, aldus de president.

Volgens de president moet het door vaccinaties en het opvolgen van de coronamaatregelen onder meer mogelijk worden om op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, met een klein aantal vrienden, familie en buurtgenoten samen te komen. Terugkeer naar het normale leven zou tegen die tijd een stuk dichterbij moeten zijn.

In zijn toespraak kondigde Biden ook aan dat nog eens 4000 troepen worden ingezet om te helpen met vaccineren. In totaal gaat het nu om 6000 militairen. Daarnaast wordt een website gelanceerd waarop Amerikanen kunnen opzoeken waar zich in hun omgeving vaccinatielocaties bevinden.

De Verenigde Staten hebben sinds begin vorig jaar ruim 29 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Daarnaast zijn volgens de officiële cijfers ook meer dan 527.000 mensen overleden aan Covid-19. De aantallen zijn relatief veel hoger dan in andere landen.

23.13 - Novavax claimt 96% effectiviteit vaccin

De Amerikaanse farmaceut Novavax claimt dat zijn coronavaccin in ruim 96 procent van de gevallen werkt om een besmetting met het coronavirus te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek in Groot-Brittannië, aldus het bedrijf bij de presentatie van de definitieve resultaten.

Tegen infectie met de besmettelijkere zogenoemde Britse variant van het coronavirus biedt Novavax 86 procent bescherming. Bij een test in Zuid-Afrika bleek het echter slechts 55,4 procent effectief tegen de dominante variant daar. In de Verenigde Staten wordt het middel nog uitgeprobeerd.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA in Amsterdam buigt zich al over het vaccin van Novavax. De toezichthouder neemt de nieuwste onderzoeksresultaten steeds mee in de beoordeling voor goedkeuring voor de EU-markt.