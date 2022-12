Premium Het beste van De Telegraaf

Ysanne leeft in een hel na fatale ruzie over 50 euro Moeder doodgestoken Tim (15): 'Ik voel elke dag zijn angst'

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Ⓒ Rias Immink

Met zeventien messteken werd in januari dit jaar de 15-jarige Tim van der Steen uit Middelburg door twee andere tieners om het leven gebracht. Het motief? Ruzie om een schuld van 50 euro. Voor moeder Ysanne Bennebroek (40) is iedere dag nog steeds een hel. Ze roept ouders op om vooral thuis veel te praten over wapens en geweld.