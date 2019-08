’Trump wil Groenland kopen van Denemarken’

Dat meldt de Wall Street Journal op gezag van meerdere ingewijden in het Witte Huis. De president zou zijn adviseurs hebben gevraagd om te onderzoeken of een aankoop mogelijk is.

Volgens de krant heeft Trump ’meerdere keren zijn interesse getoond’ met ’variërende serieusheid’. Hij zou zelfs Pat Cipollone, die als White House Council geldt als een van de belangrijkste juridisch adviseurs, hebben gevraagd ernaar te kijken.

De suggestie stuit op grote weerstand in Denemarken. „Dat moet een 1 aprilgrap zijn”, reageerde de voormalige premier Lars Lokke Rasmussen, die tegenwoordig oppositieleider is.

Autonoom

Het grote eiland ten oosten van Canada is een autonoom gebied dat valt onder het koninkrijk Denemarken. De defensie en buitenlandse zaken van het eiland worden wel door Kopenhagen geregeld.

De Verenigde Staten hebben er sinds de Tweede Wereldoorlog verschillende militaire bases en weerstations. Sommige adviseurs van Trump zouden enthousiast hebben gereageerd, terwijl anderen het idee als absurd betitelen.

Meer dan 80 procent van Groenland ligt onder het ijs. De 56.000 inwoners leven vooral in de kustgebieden.