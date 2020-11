Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis met 21 toegenomen

Door de hoge coronadruk zijn alle ziekenhuisregio’s genoodzaakt om de reguliere zorg met tientallen procenten af te schalen. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, is het LCPS al twee maanden bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, sprak afgelopen week de hoop uit dat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis met kerst gedaald is naar zo’n 1200.

Het kabinet zal op z’n vroegst half december de coronamaatregelen versoepelen. Daarover komt volgende week meer duidelijkheid. Premier Rutte en zorgminister De Jonge uitten eerder wel al hun twijfels, gezien de nog altijd hoge besmettingsaantallen.

Nieuwe besmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen is weer eens flink gedaald na een forse stijging. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4610 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op zondag meldde dat instituut ongeveer 5600 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4500.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen ruim 37.000 in de week ervoor en iets meer dan 38.000 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM al.

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 inwoners positief getest. In Rotterdam kwamen 177 besmettingen aan het licht en in Den Haag 91. Verder kwamen er 89 nieuwe gevallen bij in Enschede en 84 in Tilburg.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus bij ongeveer 524.000 Nederlanders vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden. Op zondag meldde het RIVM 25 sterfgevallen door het virus.