’Onze beren zijn echt’, benadrukt Chinese dierentuin, maar niet iedereen gelooft dat

Een bezoeker had beelden gedeeld van de ’beer’, die volgens de bezoeker niets meer was dan een persoon in een pak. Een beer kan niet zo staan op de achterpoten, en zwaaide wel heel menselijk, zo stelt men online. Maar volgens de dierentuin hebben ze het mis, want het was 40 graden en dan is een pak niet te doen. Daarnaast stelt de dierentuin dat ze eigendom zijn van de overheid, en dat daarom de beren echt beren zijn. Op Chinese sociale media zijn ondertussen de meeste mensen van mening dat het om een persoon in een pak gaat.

Tekst gaat verder onder de tweets

Het is niet voor het eerst dat in een Chinese dierentuin de dieren niet altijd de juiste dieren blijken te zijn. In Yancheng Wild Animal World in Changzhou zaten er mensen in gorillapakken de bezoekers te vermaken, wat de dierentuin afdeed als 1 april-grap. En in een dierentuin in Luohe bleek de ’leeuw’ slechts een grote harige hond te zijn.