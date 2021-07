LIVE | Nederland blijft donkerrode vlek op Europese coronakaart

05.31 - 130 besmette bezoekers festival Verknipt kwamen door controle

Zeker 130 van de 1100 bezoekers die begin juli na het technofestival Verknipt positief testten op het coronavirus, zijn besmet en wel door de controle gekomen. Dit concludeert de GGD regio Utrecht, de enige GGD die nog volledig bron- en contactonderzoek doet, schrijft de Volkskrant.

Van de ruim 20.000 bezoekers van dit tweedaagse technofestival in Utrecht testten er naderhand 1100 positief. Aan de hand van de Utrechtse data concludeert arts infectieziektebestrijding Putri Hintaran van de GGD regio Utrecht dat deze uitzonderlijk grote virusuitbraak niet is veroorzaakt door een enkele ’superspreader’. Zo’n 34 procent, oftewel een derde van de door de Utrechtse GGD onderzochte besmette bezoekers, was volgens haar hoogstwaarschijnlijk al besmet bij aankomst op het festivalterrein.

De casus toont hoe kwetsbaar het werken met toegangstesten is, zelfs met strikt toezicht. Voor grootschalige fraude met testtoegangsbewijzen vond de GGD geen aanwijzingen. Waarschijnlijker is, dat door de lange geldigheid van een negatieve sneltest, destijds 40 uur, veel festivalgangers niet wisten dat ze het virus met zich meedroegen.

04.09 - Janssen-vaccin mag langer in de koelkast bewaard worden

Het Janssen-vaccin van farmaceut Johnson & Johnson mag van de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA langer bewaard blijven. Tot nu toe adviseerde de autoriteit om het coronavaccin maximaal 4,5 maand in de koelkast te bewaren bij een temperatuur van tussen de 2 en 8 graden Celsius, dat is inmiddels verlengd naar zes maanden.

Het besluit van de gezondheidswaakhond geldt ook met terugwerkende kracht voor Janssen-vaccins die inmiddels al 4,5 maand oud zijn. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) adviseert vooralsnog om het vaccin maximaal drie maanden in de koelkast te bewaren. In de vriezer, bij temperaturen van -25 tot -15 graden Celsius, kan het vaccin volgens de EMA twee jaar bewaard worden.

03.31 - Nederland blijft donkerrode vlek op Europese coronakaart

Nederland blijft voorlopig hoogstwaarschijnlijk een rode vlek op de kaart van coronagevallen in Europa. De landen om ons heen zijn overwegend groen en oranje, wat betekent dat daar minder mensen positief testen. Het gevolg kan zijn dat die landen vasthouden aan de reisbeperkingen die ze hebben ingevoerd voor Nederlandse vakantiegangers.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Landen gebruiken die kaart om hun regels op af te stemmen. Zo besloot Duitsland vorige week om de regels voor Nederlanders aan te scherpen. Dat moet de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur houden.

Bij de kaart van vorige week gingen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel van rood naar donkerrood. Groningen stond al op dat hoogste niveau en bleef daar staan. Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland bleven op rood staan. Dat is het een na hoogste niveau.

Het aantal coronagevallen in Nederland begon anderhalve week geleden te dalen. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste twee weken, telt de piek van deze golf nog net mee voor de kaart van donderdag. Die hoge cijfers vallen weg bij de kaart van volgende week. Dan zouden de kleuren voor Nederland kunnen veranderen, met als gevolg dat andere landen misschien beslissen om de regels voor Nederlandse vakantiegangers iets te versoepelen.

Behalve Nederland zijn ook vakantiebestemmingen als Spanje, Portugal en Luxemburg helemaal rood. Griekenland is grotendeels oranje, maar Kreta is donkerrood. Frankrijk, België en Denemarken zijn overwegend oranje. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Noorwegen en IJsland zijn helemaal groen. Dat betekent dat zij de corona-uitbraak vooralsnog onder controle hebben.

03.16 - Artsen bezorgd over gezondheid ouderen door isolatie

Klinisch geriaters, specialisten voor kwetsbare ouderen, zien meer patiënten die in de problemen komen omdat ze nog steeds de deur niet uit durven. Ze zijn volledig gevaccineerd, maar houden de angst om besmet te raken. Daardoor komen ouderen steeds vaker in de knel door eenzaamheid of lichamelijke problemen, aldus specialisten in het AD.

„We zien mensen met beginnende dementie die heel hard achteruit zijn gegaan en naar een verpleeghuis moeten. Ouderen die minder bewegen, een slechtere balans hebben, vallen en iets breken”, beschrijft Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). En dus luidt de boodschap: pak de dagelijkse activiteiten van vóór corona voorzichtig weer op.

De klinisch geriaters willen zeker niet beweren dat ouderen geen enkel risico lopen op corona. Ze stellen dat het belangrijk blijft om afstand te houden.

