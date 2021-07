LIVE | Strengere lockdown rond Sydney na recordaantal besmettingen

11.33 - Gevaccineerde die positief test houdt zijn groene vinkje

Wie eenmaal zijn vaccinatiebewijs heeft opgevraagd in de CoronaCheck-app, houdt het groene vinkje, ook als hij positief is getest. Met die QR-code kan hij vervolgens op vakantie of een evenement bezoeken, terwijl hij besmet is met corona, schrijft de Volkskrant.

Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte van deze tekortkoming in het systeem en beraadt zich op maatregelen.

De kans dat gevaccineerden besmet raken met het coronavirus is een stuk kleiner na de beschermende prikken, maar het is nog steeds mogelijk. Ze kunnen positief testen op corona en het virus doorgeven. Maar als ze dan besmet blijken te zijn, blijft de controleur van hun gedownloade QR-code in de CoronaCheck-app een groen vinkje zien. De positieve test heeft dan geen invloed op hun vaccinatiebewijs.

11.13 - ’Opnames coronapatiënten zet nog geen extra druk op normale zorg’

Dat er meer coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, lijkt nog geen effect te hebben op de doorgang van de zogeheten kritieke planbare zorg. Dat is zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen. „De capaciteit hiervoor in de ziekenhuizen blijft stabiel”, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Net als twee weken geleden geeft 92 procent van de ziekenhuizen aan deze zorg volledig volgens planning te kunnen leveren. De resterende 8 procent van de ziekenhuizen zegt de kritieke planbare zorg slechts deels volgens planning te kunnen leveren. Het gaat om vier ziekenhuizen.

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. „Het is essentieel dat hierbij oog blijft voor het herstel van zorgprofessionals en ingezet wordt op de principes van passende zorg”, aldus de NZa.

09.00 - Ziekteverzuim zorgsector gestegen in tweede kwartaal: ’Corona doet schepje bovenop’

Het ziekteverzuim in de Nederlandse zorgsector is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen naar 6,97 procent, meldt kennisnetwerk Vernet. In dezelfde periode vorig jaar was dat 6,66 procent.

Het hoge verzuimpercentage komt volgens de organisatie doordat werknemers zich steeds langer ziek melden. „Wie zich in de zorg ziek meldt, blijft nu gemiddeld langer dan één maand thuis”, aldus Vernet. Het is niet zo dat zorgmedewerkers zich vaker ziek melden. In het tweede kwartaal heeft 22 procent van de medewerkers zich ziek gemeld, wat gebruikelijk is voor deze periode.

In de sectoren ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In de verzorging, verpleging, thuiszorg bleef het nagenoeg gelijk.

Het ziekteverzuim in de zorg stijgt volgens Vernet al jaren. „Corona deed er in 2020 nog een extra schepje bovenop en de stijgende lijn die is ingezet in 2014, wordt stevig doorgezet.”

07.59 - Strengere lockdown rond Sydney na recordaantal besmettingen

De bevolkingsrijkste deelstaat van Australië heeft na een wekenlange lockdown in en rond Sydney toch weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. De Australische omroep ABC bericht dat de lockdownmaatregelen in delen van New South Wales nu verder worden aangescherpt.

In de deelstaat, waar zich de miljoenenstad Sydney bevindt, is bij nog eens 239 mensen vastgesteld dat ze het virus lokaal hebben opgelopen. Het gaat om de grootste stijging sinds het begin van de pandemie. Sydney en omliggende gebieden zitten inmiddels al meer dan een maand in lockdown. Het lukt de autoriteiten maar niet om een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant onder controle te krijgen.

De deelstaat had de lockdown al verlengd tot eind augustus en komt nu met extra maatregelen. Die gaan gelden in acht zwaar getroffen gebieden. Mensen hadden al een geldige reden nodig om hun huis te verlaten en krijgen nu ook opdracht altijd een mondkapje te dragen als ze de deur uitgaan. Ook moeten ze in principe binnen 5 kilometer van hun woning blijven.

De politiechef van de deelstaat kondigde aan dat duizenden extra agenten worden ingezet om te controleren of mensen zich aan de aangescherpte regels houden. De boete voor personen die de mondkapjesplicht overtreden is volgens ABC verhoogd van 200 Australische dollar naar 500 Australische dollar, omgerekend 311 euro.

Het 25 miljoen inwoners tellende Australië wist het coronavirus vorig jaar nog grotendeels buiten de deur te houden, onder meer door de grens grotendeels te sluiten. Er zijn ruim 33.000 besmettingen gemeld en minder dan 1000 patiënten overleden. De bestrijding van de Delta-uitbraak wordt nu gehinderd doordat het vaccineren er maar moeizaam van de grond komt.

05.31 - 130 besmette bezoekers festival Verknipt kwamen door controle

Zeker 130 van de 1100 bezoekers die begin juli na het technofestival Verknipt positief testten op het coronavirus, zijn besmet en wel door de controle gekomen. Dit concludeert de GGD regio Utrecht, de enige GGD die nog volledig bron- en contactonderzoek doet, schrijft de Volkskrant.

Van de ruim 20.000 bezoekers van dit tweedaagse technofestival in Utrecht testten er naderhand 1100 positief. Aan de hand van de Utrechtse data concludeert arts infectieziektebestrijding Putri Hintaran van de GGD regio Utrecht dat deze uitzonderlijk grote virusuitbraak niet is veroorzaakt door een enkele ’superspreader’. Zo’n 34 procent, oftewel een derde van de door de Utrechtse GGD onderzochte besmette bezoekers, was volgens haar hoogstwaarschijnlijk al besmet bij aankomst op het festivalterrein.

De casus toont hoe kwetsbaar het werken met toegangstesten is, zelfs met strikt toezicht. Voor grootschalige fraude met testtoegangsbewijzen vond de GGD geen aanwijzingen. Waarschijnlijker is, dat door de lange geldigheid van een negatieve sneltest, destijds 40 uur, veel festivalgangers niet wisten dat ze het virus met zich meedroegen.

04.09 - Janssen-vaccin mag langer in de koelkast bewaard worden

Het Janssen-vaccin van farmaceut Johnson & Johnson mag van de Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA langer bewaard blijven. Tot nu toe adviseerde de autoriteit om het coronavaccin maximaal 4,5 maand in de koelkast te bewaren bij een temperatuur van tussen de 2 en 8 graden Celsius, dat is inmiddels verlengd naar zes maanden.

Het besluit van de gezondheidswaakhond geldt ook met terugwerkende kracht voor Janssen-vaccins die inmiddels al 4,5 maand oud zijn. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) adviseert vooralsnog om het vaccin maximaal drie maanden in de koelkast te bewaren. In de vriezer, bij temperaturen van -25 tot -15 graden Celsius, kan het vaccin volgens de EMA twee jaar bewaard worden.

03.31 - Nederland blijft donkerrode vlek op Europese coronakaart

Nederland blijft voorlopig hoogstwaarschijnlijk een rode vlek op de kaart van coronagevallen in Europa. De landen om ons heen zijn overwegend groen en oranje, wat betekent dat daar minder mensen positief testen. Het gevolg kan zijn dat die landen vasthouden aan de reisbeperkingen die ze hebben ingevoerd voor Nederlandse vakantiegangers.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee weken en naar het percentage positieve tests. Landen gebruiken die kaart om hun regels op af te stemmen. Zo besloot Duitsland vorige week om de regels voor Nederlanders aan te scherpen. Dat moet de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus zo veel mogelijk buiten de deur houden.

Bij de kaart van vorige week gingen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel van rood naar donkerrood. Groningen stond al op dat hoogste niveau en bleef daar staan. Zeeland, Limburg, Drenthe, Friesland en Flevoland bleven op rood staan. Dat is het een na hoogste niveau.

Het aantal coronagevallen in Nederland begon anderhalve week geleden te dalen. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste twee weken, telt de piek van deze golf nog net mee voor de kaart van donderdag. Die hoge cijfers vallen weg bij de kaart van volgende week. Dan zouden de kleuren voor Nederland kunnen veranderen, met als gevolg dat andere landen misschien beslissen om de regels voor Nederlandse vakantiegangers iets te versoepelen.

Behalve Nederland zijn ook vakantiebestemmingen als Spanje, Portugal en Luxemburg helemaal rood. Griekenland is grotendeels oranje, maar Kreta is donkerrood. Frankrijk, België en Denemarken zijn overwegend oranje. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Noorwegen en IJsland zijn helemaal groen. Dat betekent dat zij de corona-uitbraak vooralsnog onder controle hebben.

03.16 - Artsen bezorgd over gezondheid ouderen door isolatie

Klinisch geriaters, specialisten voor kwetsbare ouderen, zien meer patiënten die in de problemen komen omdat ze nog steeds de deur niet uit durven. Ze zijn volledig gevaccineerd, maar houden de angst om besmet te raken. Daardoor komen ouderen steeds vaker in de knel door eenzaamheid of lichamelijke problemen, aldus specialisten in het AD.

„We zien mensen met beginnende dementie die heel hard achteruit zijn gegaan en naar een verpleeghuis moeten. Ouderen die minder bewegen, een slechtere balans hebben, vallen en iets breken”, beschrijft Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). En dus luidt de boodschap: pak de dagelijkse activiteiten van vóór corona voorzichtig weer op.

De klinisch geriaters willen zeker niet beweren dat ouderen geen enkel risico lopen op corona. Ze stellen dat het belangrijk blijft om afstand te houden.

Lees hieronder de liveblog van gisteren.