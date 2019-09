OM wil tbs na doden zoontje (12) met zwaard

De officier van justitie eiste daarnaast geen celstraf, omdat de vader ontoerekeningsvatbaar is verklaard.

Verdachte Tevfik G. stak zijn 12-jarige zoon 22 december vorig jaar vijf keer, onder meer in zijn hart. Dat gebeurde in hun huis in de wijk Malburgen, toen de verdachte zijn oudere zoon aanviel en de 12-jarige te hulp schoot. Het oudere broertje sloeg op de vlucht, maar werd op straat nog achtervolgd door zijn vader met het zwaard.

„Er was een demon in me gekomen. Ik hield veel van mijn zoons”, zei de verdachte, die dacht dat de duivel nu ook in zijn oudste zoon was geslopen. Volgens deskundigen lijdt G. aan een flinke psychotische stoornis of zelfs beginnende schizofrenie, mogelijk verergerd door cannabisgebruik, én een antisociale stoornis met narcisme.

De moeder van de verdachte stelde dat ze al maanden aan de bel trok om de juiste hulp voor haar zoon te krijgen. De man zou vóór zijn daad hebben gepreveld: „Dat mogen we niet doen, dat is niet menselijk.” De ex-vrouw van de verdachte gelooft niet in de psychoses en wil dat G. langdurig in de cel verdwijnt.

De oudste zoon vordert 40.000 euro shockschade voor het meemaken van de dood van zijn broertje, naast 19.000 euro kosten voor studievertraging en smartengeld voor de aanval op hemzelf. Die claim moet worden toegewezen, vindt het OM. Aan de moeder moeten smartengeld en onkosten worden betaald, maar shockschade moet worden afgewezen, vindt de aanklager.