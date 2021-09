’Verdubbeling van zorgkosten na val-ongeval bij ouderen dreigt’

Dagelijks belanden ruim 280 65-plussers door een val op de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit is tien procent van het totaal aantal val-ongevallen onder ouderen. De hiermee gepaard gaande medische zorgkosten schoten in 2020 door de één miljard euro. Binnen tien jaar dreigt het aantal SEH-opnamen na een val met vijftig procent toe te nemen, aldus VeiligheidNL. De medische kosten dreigen in dat geval te verdubbelen.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen en veroorzaakt veel (blijvende) schade. Het risico neemt toe met de leeftijd door minder bewegen, verhoogde kans op ziekten en medicijnengebruik. Volgens VeiligheidNL is ’investeren in een structurele aanpak van valpreventie’ nodig. De huidige aanpak is ’te ad hoc en te kleinschalig’. VeiligheidNL wil met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, gemeentes, zorginstellingen en zorgverzekeraars valpreventie aanpakken. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is van plan om valpreventie op te nemen in het basispakket.