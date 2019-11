Foto ter illustratie Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De chaos houdt aan in onderwijsland: veel ouders weten nog altijd niet of hun kind komende woensdag wel of niet naar school moet. De onderwijsbonden hebben aangekondigd te gaan staken, maar of alle leraren dit daadwerkelijk gaan doen is nog maar de vraag. Ondertussen spelen pretparken in op chaotische situatie.