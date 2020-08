Wolf vestigt zich op Strabrechtse heide: ’En er komen er nog veel meer’

Ⓒ De Telegraaf

HEEZE - De grijze wolf die zich al bijna een half jaar ophoudt op de Strabrechtse heide en daar in het Brabantse land rond Heeze en Sterksel al bijna twintig schapen doodde, lijkt zich daar nu definitief te vestigen. Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland dringt daarom aan op maatregelen en het maken van afspraken. Wolvenliefhebbers juichen de eerste definitieve vestiging van een wolf in Brabant toe. Maar de onrust onder veehouders in de omgeving is groot.