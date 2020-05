Tranen van woede en van pepperspray in Washington

Ⓒ De Telegraaf

Washington - Een muur van militairen met grote beschermingsschilden verdedigde vannacht het Witte Huis. Tegenover hen zo’n duizend woedende demonstranten. Net als in steden in heel Amerika eindigde ook in Washington DC een dag van protesten met rellen. Auto’s gingen in vlammen op, gebouwen werden vernield en winkels geplunderd. Traangas en pepper spray was te proeven in de lucht.